Разработчики представили геймплейный трейлер Perceptum — психологического хоррора от первого лица, в котором игрокам предстоит расследовать загадочное исчезновение целой семьи. Главной особенностью игры станет необычная механика взаимодействия с потусторонним миром при помощи слуха и зеркала.

В Perceptum игроки возьмут на себя роль медиума, который отправляется в мрачный дом, чтобы выяснить, что произошло с его обитателями. За стенами здания скрываются пугающие тайны, а гнетущая атмосфера постепенно превращает обычное расследование в столкновение со сверхъестественным.

Для поиска подсказок герою придётся использовать собственные паранормальные способности. Закрыв глаза, можно будет услышать звуки потустороннего мира, а специальное зеркало позволит увидеть то, что обычно скрыто от человеческого взгляда.

Исследуя комнаты и обращая внимание на необычные явления, игрокам предстоит постепенно восстановить события, приведшие к исчезновению семьи. Разработчики делают ставку на психологическое напряжение, тревожную атмосферу и необычные способы восприятия окружающего пространства.

Новый трейлер демонстрирует исследование жуткого дома и использование сверхъестественных способностей главного героя.

Выход Perceptum на PlayStation 5 запланирован на весну 2027 года. Игра также представлена в Steam, однако дата релиза PC-версии пока не уточняется.