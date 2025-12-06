В Steam стала доступна демоверсия мрачной стратегии Peregrino о выживании в проклятом лесу

Студия Inverge Studios объявила о выпуске общедоступной пробной версии своего нового проекта Peregrino. Игра представляет собой изометрическое приключение с элементами стратегии и ролевой игры, действие которого разворачивается в антураже темного фэнтези. Пользователям Steam предлагается бесплатно ознакомиться с первым часом геймплея, чтобы оценить атмосферу и базовые механики перед будущим релизом.

В Peregrino игрокам предстоит взять на себя управление караваном паломников, пробирающимся через зловещие земли к заветной цели — Новому Эдему. Игровой процесс построен на четком разделении фаз. Днем необходимо исследовать территорию, охотиться на диких зверей и собирать скудные ресурсы для поддержания жизни отряда. Ночью же акцент смещается на оборону лагеря от мистических чудовищ и управление внутренними делами общины.

Разработчики делают особый упор на сложности морального выбора и необратимости последствий. Каждый член отряда обладает уникальной историей и навыками, а смерть персонажей является окончательной. Помимо физического выживания, важную роль играет показатель веры, который подвергается испытанию при столкновении с ночными кошмарами. Игрокам придется постоянно балансировать между ремонтом повозок, созданием оружия и распределением еды, так как ресурсы в проклятом лесу крайне ограничены.

Визуальный стиль проекта вдохновлен эстетикой XIX века, религиозным фольклором и готическими ужасами. Полная версия игры должна выйти в марте 2026 года. Согласно системным требованиям, для комфортной игры понадобится компьютер с процессором уровня AMD Ryzen 5 3600 и видеокартой не слабее Nvidia GTX 1660. Скачать ознакомительную версию можно уже сейчас на странице игры в цифровом магазине Valve.