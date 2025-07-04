Актёр Deus Ex потерял тысячи долларов из-за отмены Perfect Dark

Актёр Элиас Туфексис, широко известный по роли Адама Дженсена в серии Deus Ex, сообщил, что потерял тысячи долларов после неожиданной отмены игры Perfect Dark. Проект, ранее подававшийся как амбициозное переосмысление классической игры с Nintendo 64, был закрыт на фоне масштабных сокращений в Microsoft, затронувших около 9000 сотрудников.

По словам Туфексиса, он провёл несколько дней на озвучке и актёрской работе над Perfect Dark, однако теперь все усилия оказались напрасными. В посте в социальных сетях он написал:

«Эти отмены игр — постоянная угроза. Я вложил много времени в работу над Perfect Dark, и всё это просто вычеркнули. В одно мгновение я потерял тысячи долларов, на которые рассчитывал.»

Имя его персонажа в игре так и не было раскрыто, однако участие опытного актёра указывало на серьёзные намерения разработчиков. Впрочем, теперь проект оказался в числе многочисленных жертв реструктуризации — вместе с закрытием студии The Initiative и прекращением сотрудничества с Crystal Dynamics.

Это не первый случай, когда Туфексис критикует ситуацию в индустрии. В 2024 году он выступил против решения профсоюза SAG-AFTRA одобрить использование голосовых актёров на базе ИИ, подчеркнув, что ни его, ни его коллег по цеху не привлекали к обсуждению столь важного вопроса:

«Я скромно считаю себя одним из ведущих голосовых актёров в индустрии. Никто не спрашивал моего мнения. Никто не связался со мной. Судя по всему, ни с кем из моих коллег тоже.»

Perfect Dark, официально анонсированная в 2020 году, ещё год назад демонстрировалась на презентациях с геймплейным трейлером. Теперь же проект окончательно отменён, оставив за собой незавершённую историю — и множество актёров и разработчиков без заработка.