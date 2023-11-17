Аниматор и арт-директор Ghost of Tsushima и Tomb Raider присоединяется к The Initiative

Как выяснилось, в ряды The Initiative пополнились еще одним известным специалистом. Теперь в разработке Perfect Dark будет участвовать Эрик Медина, в прошлом занимавший руководящие должности в разработке таких игр, как Ghost of Tsushima и недавней трилогии Tomb Raider

Если посмотреть на его профиль в LinkedIn, то Эрик Медина ранее работал ведущим аниматором в Crystal Dynamics с 2012 по 2013 год, участвуя в создании перезагрузки Tomb Raider 2013 года, положившей начало новой трилогии в серии.

Затем он был арт-директором Ghost of Tsushima в Sucker Punch Productions, после чего перешел в Amazon Game Studio, где в течение 6 лет работал в качестве директора по анимации и ведущего аниматора, вероятно, принимая участие в разработке New World.

В общем, это человек, обладающий значительным опытом в области анимации, который может внести большой вклад при разработке игры в составе The Initiative, а также вновь наладить контакты с такой хорошо знакомой ему студией, как Crystal Dynamics.