Джейсон Шрайер назвал ложью слухи о потере Xbox более $800 миллионов из-за Perfect Dark

Студия The Initiative попала под волну реструктуризации Microsoft летом 2025 года. Спустя почти год после её внезапного закрытия и на фоне затянувшейся разработки Perfect Dark, в сети появились слухи о колоссальном бюджете команды в $800 миллионов.

Информацией поделился инсайдер Millie A в соцсети X. По его данным, общие расходы на студию достигли $814 миллионов, а единственным её проектом оставалась Perfect Dark. Автор утверждает, что к потере этих гигантских средств привели неэффективные инвестиции и постоянные производственные проблемы.

Несмотря на правдоподобность истории, известный журналист Bloomberg Джейсон Шрайер опроверг эти слухи. Отвечая на вопрос одного из игроков, он отметил, что хотя и не может раскрыть все кулуарные детали работы The Initiative, данная сумма абсолютно не соответствует действительности.

Очевидно, что к закрытию студии привели иные факторы, которые пока остаются за кадром. Так или иначе, история The Initiative завершена. Теперь Xbox ждет долгая трансформация под руководством Аши Шармы, цель которой — вывести бренд в лидеры индустрии к 2030 году.