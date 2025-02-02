Фантастический экшен Perfect Dark также выйдет на PS5 и Nintendo Switch 2

В сети продолжает появляться новая информация о том, что Microsoft собирается выпускать ключевые эксклюзивы Xbox на консолях конкурентов. Теперь к списку потенциальных кроссплатформенных релизов может добавиться и Perfect Dark. Это многообещающий научно-фантастический экшен от первого лица, над которым работают сразу две опытные студии: The Initiative и часть команды из Crystal Dynamics.
Об этом сообщает инсайдер eXtas1s, обнаруживший в вакансиях студии The Initiative требование к разработчикам оптимизировать рендеринг для нескольких платформ. Это может намекать на выход игры не только на Xbox и ПК, но и на PlayStation 5 и Nintendo Switch 2.
Ранее уже поступали сведения, что Microsoft рассматривает возможность выпуска переизданий Halo и Gears of War на консолях Sony и Nintendo. Информация от инсайдера указывает, что это стратегия будет распространяться не только на вышедшее релизы, но и также на будущее новинки.
На данный момент у Perfect Dark нет точной даты выхода, но известно, что игра разрабатывается для ПК и Xbox.
Пусть он для начала вообще выйдет.
Как всегда теперь розово-синяя подсветка... посмотрим сделают ли героиню мужиком, как в Стар Варс Аутист и пр.
чел реально смотрит на отфотожопленную фотографию и думает, что это правда, потому что там сказал его любимый блогер
(форма губ изменена, брови утолщены, угол челюсти опущен и отодвинут назад, естественная тень стерта, форма подбородка изменена)
Где изменено ? Вот с трейлера сейчас щёлкнул, "оправдыватель повесточки" ты наш :) https://www.youtube.com/watch?v=ofUi9DR9sc4
И что за блогер ? У меня нет любимых, я много чего смотрю и постоянно разное, всякие реакции на реакции я не смотрю, ищу то, что ближе мне по смыслу.
Где Рэдфэйл на ПС5 билат?
баба из контрол ?