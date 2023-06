Глава Xbox Game Studios Мэтт Бути уже поиграл в перезагрузку Perfect Dark ©

На недавней выставке Xbox Games Showcase отсутствовала одна игра - ожидаемая перезагрузка игры Perfect Dark от The Intiative.

К счастью, глава глава Xbox Game Studios Мэтт Бути (Matt Booty) предоставил небольшую, но обнадеживающую информацию во время интервью для Axios, в котором он упомянул, что уже поиграл в игру и с нетерпением ждет, что скажут о ней фанаты, когда проект будет наконец представлен.

"Я уже поиграл в билды. Посмотрел на нее. Мне уже не терпится, чтобы люди увидели, что мы делаем".

Опять же, это лишь краткое подтверждение, но приятно знать, что разработка продолжается. Что касается того, кто покинул The Initiative за это время, по словам Бути, это произошло из-за расхождений во взгляде на проект.

Новая Perfect Dark была впервые представлена на церемонии The Game Awards в 2020 году и, согласно прошлым описаниям, перенесет классический шпионский триллер от первого лица в видеоигры для нового поколения игроков.

В сентябре 2021 года в помощь студии The Initiative была привлечена Crystal Dynamics (Rise of the Tomb Raider). В ноябре прошлого года компания упомянула, что разработка проекта идет "чрезвычайно хорошо". И хотя материнская компания Embracer Group недавно объявила об сокращениях, Crystal Dynamics заверила поклонников, что это никак не повлияет на "продолжение работы" с партнерами по The Initiative.