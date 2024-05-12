Инсайдер: "Слухи о плачевном состоянии перезапуска Perfect Dark могут быть устаревшими; игру скоро покажут"

После решения Microsoft закрыть три студии (Arkane Austin, Tango Gameworks и Alpha Dog Games) и включить Roundhouse Studios в ZeniMax Online, слух Джеффа Грабба о том, что перезагрузка Perfect Dark находится в плачевном состоянии, сделал ситуацию еще более ужасной для поклонников Xbox.

Однако недавно коллега-инсайдер Nate the Hate опроверг сообщение Грабба по этой теме. Во время последнего эпизода DirectXbox от Spawncast он сказал:

Если она не появится в следующем месяце, тогда, я думаю, можно начинать говорить о том, что происходит с игрой, но я бы не стал бить тревогу до конца года. Если мы в течение года не увидим Perfect Dark в какой-либо форме, тогда, я думаю, должен возникнуть разговор о беспокойстве, но на данный момент я ожидаю, что мы увидим Perfect Dark в следующем месяце и что некоторые из последних слухов, возможно, устарели. На этой неделе я слышал, что Perfect Dark не в таком уж плохом состоянии.

Честно говоря, Грабб был не единственным инсайдером, который в последнее время пессимистично отзывался об этой перезагрузке. Даже Миллер Росс, Лиам Робертсон и Алекс Дональдсон из VG247 поделились негативными оценками.

Если Perfect Dark действительно появится на презентации Xbox Games Showcase, запланированной на 9 июня, то пусть она будет очень хорошей. Как сказал аналитик MIDiA Research Games Риз Эллиотт, Microsoft отчаянно нуждается в сильных результатах, чтобы вернуть хотя бы часть многочисленных недовольных фанатов.