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Perfect Dark игра отменена
Экшен, Адвенчура, От первого лица, Научная фантастика
6.8 75 оценок

Не спешите ругать Microsoft за отмену Perfect Dark: игра была далека от релиза, а последний трейлер - почти фейк

butcher69 butcher69

Недавние новости из Xbox стали настоящим ударом по игровой индустрии: увольнения в студиях Rare, Turn 10 и полное расформирование The Initiative — студии, отвечавшей за перезапуск Perfect Dark. Все работы над игрой были немедленно прекращены, что вызвало разочарование у фанатов и специалистов. Особенно острое чувство возникло после того, как многие вспомнили последний трейлер с геймплеем Perfect Dark, представленный на Xbox Showcase 2024. Этот ролик выглядел впечатляюще — динамичные сражения, продуманная механика передвижения, яркая графика. Но, как выяснилось, это было слишком хорошо, чтобы быть правдой.

Репортер Kotaku Итан Гач рассказал, что трейлер был «по сути подделкой» и не отражал реальный уровень готовности игры. Скорее всего, видео показывало желаемый образ Perfect Dark, который студия хотела достичь, но фактическая разработка значительно отставала от показанного в ролике. Это объясняет, почему игра была отменена: её состояние за кулисами было намного хуже, чем казалось. Более того, как выяснилось у команды вообще не было никакого творческого виденья.

На Xbox Games Showcase неожиданно показали геймплей Perfect Dark

Такой случай — важное напоминание для геймеров и индустрии: красивая презентация не гарантирует успешного релиза. Если даже масштабный проект, как Perfect Dark, может быть закрыт после выпуска «идеального» трейлера, значит, в мире игр нет ничего стопроцентно безопасного. Пока не объявлена дата выхода и не показаны реальные материалы, лучше относиться к анонсам с осторожностью и не строить слишком высоких ожиданий.

18
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
AceTheKing

Значит будем ругать за то что фейком накормили))

9
Пользователь ВКонтакте

То есть майки всех обманули с презентацией, но ругать их не надо. Логично // Александр Ковалёв

5
Diablonos

Бедный Лохвинов, он ведь так ждал.

5
Вадим Якимов

из стима уже убрали..

4
hamshut

Мдаа, а ведь я ждал эту игру очень сильно… черти они конченые!

2
Viking90

Жалко конечно, в такое случае куплю диск Perfect Dark Xbox 360 и пройду на Xbox One X.

2
Фаршированные Яйца
Репортер Kotaku

Что-то на уровне репортёр Playground ru

1
ZackSnyder

Те 7 лет бибу тёрли? И кто в этом виноват? Фил.