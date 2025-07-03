Не спешите ругать Microsoft за отмену Perfect Dark: игра была далека от релиза, а последний трейлер - почти фейк

Недавние новости из Xbox стали настоящим ударом по игровой индустрии: увольнения в студиях Rare, Turn 10 и полное расформирование The Initiative — студии, отвечавшей за перезапуск Perfect Dark. Все работы над игрой были немедленно прекращены, что вызвало разочарование у фанатов и специалистов. Особенно острое чувство возникло после того, как многие вспомнили последний трейлер с геймплеем Perfect Dark, представленный на Xbox Showcase 2024. Этот ролик выглядел впечатляюще — динамичные сражения, продуманная механика передвижения, яркая графика. Но, как выяснилось, это было слишком хорошо, чтобы быть правдой.
Репортер Kotaku Итан Гач рассказал, что трейлер был «по сути подделкой» и не отражал реальный уровень готовности игры. Скорее всего, видео показывало желаемый образ Perfect Dark, который студия хотела достичь, но фактическая разработка значительно отставала от показанного в ролике. Это объясняет, почему игра была отменена: её состояние за кулисами было намного хуже, чем казалось. Более того, как выяснилось у команды вообще не было никакого творческого виденья.
Такой случай — важное напоминание для геймеров и индустрии: красивая презентация не гарантирует успешного релиза. Если даже масштабный проект, как Perfect Dark, может быть закрыт после выпуска «идеального» трейлера, значит, в мире игр нет ничего стопроцентно безопасного. Пока не объявлена дата выхода и не показаны реальные материалы, лучше относиться к анонсам с осторожностью и не строить слишком высоких ожиданий.
Значит будем ругать за то что фейком накормили))
То есть майки всех обманули с презентацией, но ругать их не надо. Логично // Александр Ковалёв
Бедный Лохвинов, он ведь так ждал.
из стима уже убрали..
Мдаа, а ведь я ждал эту игру очень сильно… черти они конченые!
Жалко конечно, в такое случае куплю диск Perfect Dark Xbox 360 и пройду на Xbox One X.
Что-то на уровне репортёр Playground ru
Те 7 лет бибу тёрли? И кто в этом виноват? Фил.