Не спешите ругать Microsoft за отмену Perfect Dark: игра была далека от релиза, а последний трейлер - почти фейк

Недавние новости из Xbox стали настоящим ударом по игровой индустрии: увольнения в студиях Rare, Turn 10 и полное расформирование The Initiative — студии, отвечавшей за перезапуск Perfect Dark. Все работы над игрой были немедленно прекращены, что вызвало разочарование у фанатов и специалистов. Особенно острое чувство возникло после того, как многие вспомнили последний трейлер с геймплеем Perfect Dark, представленный на Xbox Showcase 2024. Этот ролик выглядел впечатляюще — динамичные сражения, продуманная механика передвижения, яркая графика. Но, как выяснилось, это было слишком хорошо, чтобы быть правдой.

Репортер Kotaku Итан Гач рассказал, что трейлер был «по сути подделкой» и не отражал реальный уровень готовности игры. Скорее всего, видео показывало желаемый образ Perfect Dark, который студия хотела достичь, но фактическая разработка значительно отставала от показанного в ролике. Это объясняет, почему игра была отменена: её состояние за кулисами было намного хуже, чем казалось. Более того, как выяснилось у команды вообще не было никакого творческого виденья.

Такой случай — важное напоминание для геймеров и индустрии: красивая презентация не гарантирует успешного релиза. Если даже масштабный проект, как Perfect Dark, может быть закрыт после выпуска «идеального» трейлера, значит, в мире игр нет ничего стопроцентно безопасного. Пока не объявлена дата выхода и не показаны реальные материалы, лучше относиться к анонсам с осторожностью и не строить слишком высоких ожиданий.