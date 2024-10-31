Неожиданная рокировка: креативный директор Marvel's Wolverine теперь руководит созданием новой Perfect Dark от Xbox

Игровой портал Game File сообщает о значительных перестановках в двух крупных играх от Sony и Xbox. Согласно данным журналистов, эти изменения произошли недавно и затронули руководящий состав предстоящей Marvel's Wolverine для PS5 от Insomniac и Perfect Dark, создаваемой The Initiative совместно с Crystal Dynamics. Теперь за новый перезапуск научно-фантастического экшена Perfect Dark будет отвечать Брайан Хортон, бывший креативный директор Marvel's Wolverine.

Официальные причины ухода Хортона в команду разработчиков Perfect Dark не сообщаются. По данным источников Game File, за этим решением не стоят неожиданные скандалы или разногласия внутри команды Insomniac. Напротив, разработка Marvel's Wolverine идет успешно, и команда была усилена двумя ветеранами студии — Маркусом Смитом и Майклом Дейли, которые зарекомендовали себя на проекте Ratchet & Clank: Rift Apart и теперь будут отвечать за игру про Росомаху. Другой креативный директор Wolverine, Кэмерон Кристиан, останется в студии, но на другой должности.

Что касается Хортона, он покинул команду Insomniac летом этого года. Это было связано исключительно с творческими решениями студии. Ранее Хортон отметился работой над Marvel's Spider-Man: Miles Morales и теперь будет курировать разработку новой Perfect Dark на привычной для себя позиции креативного директора. В Xbox подтвердили его назначение и заявили, что он привнесет "богатый опыт в предстоящую перезагрузку классической серии про секретных агентов".