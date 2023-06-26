Perfect Dark нужно еще 2-3 года. Когда игру анонсировали, студия еще даже не приступила к разработке ©

В 2020 году мы увидели первый трейлер к Perfect Dark, но спустя три года работа над проектом все еще еле ползет. Можно даже не мечтать о том, что игра дебютирует в 2024 году - разработчикам еще нужно много времени.



Ребут Perfect Dark - первый проект The Initiative, новой студии Microsoft, основанной опытными разработчиками. За последние годы американский гигант нанял целый ряд высококлассных разработчиков, но проект столкнулся с изрядной долей проблем.



Редакция IGN подтвердила со ссылкой на источник, что на момент презентации.... даже разработчики не знали, какой должна была стать Perfect Dark:

Мы даже не придумали ни одной базовой игровой механики. Мы даже не знали, что за игру мы делаем.

Студия анонсировала проект, но на самом деле еще не приступила к работе над ним. IGN связался с 13 разработчиками и подтвердил, что они не достигли значительного прогресса с 2020 года, когда была раскрыта The Initiative.

Почему? Ответ не гламурный, а скорее связан с реалиями разработки игр. Проект сталкивался с препятствием за препятствием, с такими проблемами, как напряженные партнерские отношения между разработчиками, столпотворение, технологические проблемы, постоянный отток значительных талантов и неясные указания руководства, которые держали игру в подвешенном состоянии. И хотя новое партнерство с Crystal Dynamics, похоже, наконец-то приносит плоды, многочисленные источники, недавно работавшие над игрой, говорят, что Perfect Dark все еще находится "на самых ранних стадиях" разработки, оценивая, что до релиза еще около двух-трех лет.

Ситуация тем более удивительна, что The Initiative фактически была основана в 2018 году, и за прошедшие пять лет разработчики так и не смогли заняться должным развитием проекта.

IGN подтвердил, что, хотя Perfect Dark должна была стать большим хитом, "АААА" и все такое, разработчики на самом деле не были готовы реализовать такой большой проект и хотели нанять внешних разработчиков. Изначально созданием игры занималась компания Certain Affinity:

AAAA или нет, Perfect Dark была грандиозным проектом для того, что, как ожидал Галлахер [Даррелл, глава The Initiative], в конечном итоге станет довольно небольшой студией, даже если в ней будут работать опытные высокопоставленные специалисты. По словам источников, он планировал, что The Initiative будет тесно сотрудничать с другими партнерами, чтобы стать успешными управляющими франшизы Perfect Dark, которая в итоге станет долгоиграющим хитом Xbox. И хотя The Initiative в конечном итоге публично объявила о том, что она наймет Crystal Dynamics в качестве партнера, реальность такова, что в течение первых нескольких лет жизни Perfect Dark у нее был другой партнер для работы: студия-разработчик Halo, Certain Affinity.

Отношения между The Initiative и Certain Affinity на этом этапе оказались проблемой, поскольку первая студия (внутренняя для Microsoft) была меньшей командой, которая, тем не менее, состояла из опытных разработчиков, в то время как вторая (внешняя) была большой командой с устоявшейся позицией. Из-за этого возникали неприятные ситуации, и работа застопорилась.

Затем наступила пандемия, которая вызвала еще больше проблем, и Microsoft решила не продлевать контракт с Certain Affinity. На тот момент над проектом работала небольшая команда, и переломный момент наступил в начале 2021 года - тогда Дрю Мюррей покинул компанию, чтобы перейти в Insomniac Games и стать ведущим дизайнером. Это, по словам IGN, положило начало шквалу увольнений.

Список людей, сменивших работу в The Initiative на LinkedIn, показывает, что только в 2021 году из компании ушло 35 человек. За первые три месяца 2022 года The Initiative потеряла еще 12 сотрудников, и данные LinkedIn показывают, что студия не нанимала столько же новых сотрудников в тот же период или даже позже. Хотя эти цифры являются приблизительными, люди, работавшие там в то время, предполагают, что примерно половина студии была выпотрошена, а общее число сотрудников сократилось до 30 человек в худший момент.

Люди начали уходить, потому что понимали, что работа идет не в том темпе. Именно по этой причине Crystal Dynamics была нанята для первоначального воплощения замысла The Initiative, но вскоре стало очевидно, что игра нуждается в значительной переделке.

Таким образом, в 2022 году, спустя почти четыре года после образования студии, работа над Perfect Dark была начата, по сути, с нуля на Unreal 5. И хотя две студии, казалось, ладили лучше, чем в предыдущем сотрудничестве, после года большого количества отсутствий The Initiative оказалась не в состоянии возглавить разработку масштабного проекта. Crystal Dynamics, хорошо укомплектованная персоналом, начала занимать недостающие руководящие должности и брать на себя все больше и больше ответственности за проект. Это снова привело к разногласиям и междоусобицам в отделах, в которых лидеры были на стороне The Initiative.

IGN подтверждает, что после всех проблем "Team Perfect Dark" наконец-то движется в правильном направлении, и у разработчиков есть прочный фундамент, но разработчикам предстоит еще около 2-3 лет работы, чтобы геймеры смогли прикоснуться к долгожданной игре.