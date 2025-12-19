Perfect Dark закрыли почти на финише: актриса рассказала о продвинутой стадии разработки

Отмена перезапуска Perfect Dark и закрытие студии The Initiative по-прежнему выглядят шокирующим решением, и новые подробности лишь усиливают это ощущение. Актриса Аликс Уилтон-Реган, которой была доверена роль Джоанны Дарк, заявила, что проект находился на довольно продвинутой стадии производства.

В интервью The Gamer она призналась, что узнала об отмене одновременно с игроками и была потрясена происходящим. По словам актрисы, активная работа над игрой велась несколько лет подряд: почти весь 2023 год ушёл на запись реплик, в 2024-м проходили масштабные сессии захвата движения, а работа продолжалась даже в 2025 году. Уилтон-Реган утверждает, что записала целые сюжетные главы, а атмосфера внутри команды не давала поводов ожидать закрытия проекта.

Особенно болезненным для неё стало то, что вместе с игрой была уничтожена целая творческая экосистема. Команда, над которой работали годами, была распущена в один момент, а надежды на спасение проекта через переговоры не оправдались.

Актриса также рассказала, что пережитый опыт сильно на неё повлиял. Несмотря на то что она уже стала голосом Лары Крофт в новых играх Tomb Raider, Уилтон-Реган признаётся: страх внезапной отмены проектов никуда не исчез. Работа над Ларой стала для неё настоящим спасением, но история Perfect Dark до сих пор остаётся болезненным напоминанием о том, насколько хрупкой может быть даже почти завершённая игра.