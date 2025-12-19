Perfect Dark закрыли почти на финише: актриса рассказала о продвинутой стадии разработки

Отмена перезапуска Perfect Dark и закрытие студии The Initiative по-прежнему выглядят шокирующим решением, и новые подробности лишь усиливают это ощущение. Актриса Аликс Уилтон-Реган, которой была доверена роль Джоанны Дарк, заявила, что проект находился на довольно продвинутой стадии производства.
В интервью The Gamer она призналась, что узнала об отмене одновременно с игроками и была потрясена происходящим. По словам актрисы, активная работа над игрой велась несколько лет подряд: почти весь 2023 год ушёл на запись реплик, в 2024-м проходили масштабные сессии захвата движения, а работа продолжалась даже в 2025 году. Уилтон-Реган утверждает, что записала целые сюжетные главы, а атмосфера внутри команды не давала поводов ожидать закрытия проекта.
Особенно болезненным для неё стало то, что вместе с игрой была уничтожена целая творческая экосистема. Команда, над которой работали годами, была распущена в один момент, а надежды на спасение проекта через переговоры не оправдались.
Актриса также рассказала, что пережитый опыт сильно на неё повлиял. Несмотря на то что она уже стала голосом Лары Крофт в новых играх Tomb Raider, Уилтон-Реган признаётся: страх внезапной отмены проектов никуда не исчез. Работа над Ларой стала для неё настоящим спасением, но история Perfect Dark до сих пор остаётся болезненным напоминанием о том, насколько хрупкой может быть даже почти завершённая игра.
Чаще всего актеры вообще ничего не понимают в процессах разработки, поэтому степень доверия к подобным заявлениям очень низкая.
Никакой продвинутой сталикй судя по последнему ролику там и не пахнет. Игру явно ещё делать и делать было // Иван Страждин
вокнутый анриал слоп закрыли, плак плак
Над игрой могут активно работать, но это не значит, что она работает, что получается не кал.
как во времена пс2 и пс3 - дочерта крутых игр отменили
Сейчас отменяют вообще огромное количество игр, но горит у всех именно с Майков.
Тем более иммерсив-симы - это сейчас нишевые игры и сам по себе риск.
Была близка к завершению?
По слухам там даже первый вертикальный срез не был готов и игру собирались выпускать ГЛАВАМИ. Это что, игра Telltale?
А Crystal Dynamics, которых наняли в помощь, пытались вытащить проект из ада, пока Инициатива бездействовала, прикрываясь творческими кризисами.