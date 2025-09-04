ЧАТ ИГРЫ
Perfect Dark игра отменена
Экшен, Адвенчура, От первого лица, Научная фантастика
6.7 83 оценки

По словам Кристофера Дринга, на доработку Perfect Dark потребовалось бы дополнительно 100 миллионов долларов

monk70 monk70

В начале июля Microsoft отменила Perfect Dark и закрыла The Initiative. Это заявление стало настоящим шоком, поскольку игра была заявлена ​​как один из крупнейших собственных релизов Xbox.

Недавний отчёт также подтвердил, что ведутся переговоры с Take-Two о спасении проекта, но эти переговоры не увенчались успехом. По данным надёжного источника, для сохранения игры требовались огромные инвестиции.

По словам Криса Дринга, на Perfect Dark требовалось инвестиций в размере от 80 до 90 миллионов долларов после отмены игры Xbox. Учитывая непредсказуемость процесса разработки игр, эта сумма, вероятно, выросла бы до 100 миллионов долларов, если бы сделка между Take-Two и Crystal Dynamics состоялась.

Для справки: большинству современных AAA-игр требуется бюджет в размере от 300 до 500 миллионов долларов до релиза. Таким образом, дополнительные инвестиции в Perfect Dark в размере 100 миллионов долларов составят около 30% от бюджета типичной игры уровня AAA.

Возможно, именно поэтому сделка сорвалась, поскольку Perfect Dark находилась не на самой высокой стадии разработки. Более того, сообщалось, что проект находился в зачаточном состоянии ещё до объявления о закрытии The Initiative.

Makoto Tadzumi
большинству современных AAA-игр требуется бюджет в размере от 300 до 500 миллионов долларов до релиза

Да, на яхты главе студии. На сдачу можно и игру делать.

2
ZackSnyder

Так там и игры то не было вообще. Какие 100 лямов с такими амбициями

MagneticEnnio

от 300 до 500 млн? лол откуда такой бред вон поляки Кронос за 27 лямов сделали ААА.