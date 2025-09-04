По словам Кристофера Дринга, на доработку Perfect Dark потребовалось бы дополнительно 100 миллионов долларов

В начале июля Microsoft отменила Perfect Dark и закрыла The Initiative. Это заявление стало настоящим шоком, поскольку игра была заявлена ​​как один из крупнейших собственных релизов Xbox.

Недавний отчёт также подтвердил, что ведутся переговоры с Take-Two о спасении проекта, но эти переговоры не увенчались успехом. По данным надёжного источника, для сохранения игры требовались огромные инвестиции.

По словам Криса Дринга, на Perfect Dark требовалось инвестиций в размере от 80 до 90 миллионов долларов после отмены игры Xbox. Учитывая непредсказуемость процесса разработки игр, эта сумма, вероятно, выросла бы до 100 миллионов долларов, если бы сделка между Take-Two и Crystal Dynamics состоялась.

Для справки: большинству современных AAA-игр требуется бюджет в размере от 300 до 500 миллионов долларов до релиза. Таким образом, дополнительные инвестиции в Perfect Dark в размере 100 миллионов долларов составят около 30% от бюджета типичной игры уровня AAA.

Возможно, именно поэтому сделка сорвалась, поскольку Perfect Dark находилась не на самой высокой стадии разработки. Более того, сообщалось, что проект находился в зачаточном состоянии ещё до объявления о закрытии The Initiative.