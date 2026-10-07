В сети появилось более двух минут геймплея отменённого перезапуска Perfect Dark, демонстрирующего локации и боёвку

В сети появились более двух минут геймплея отменённой перезагрузки Perfect Dark, над которой работала закрытая Microsoft студия The Initiative. На видео можно увидеть новые игровые зоны, оружие, элементы перемещения и дизайн уровней.

Кадры опубликовала VFX-художница Трейси Ландау, более десяти лет работавшая над различными игровыми проектами, включая Marvel’s Avengers, Call of Duty и Tomb Raider.

Именно эти материалы, вероятно, станут одним из немногих способов увидеть, какой могла получиться Perfect Dark. Согласно опубликованным ранее данным, в апреле 2025 года The Initiative уже работала над первым вертикальным срезом проекта. Такой прототип должен был показать предполагаемый уровень качества и общее игровое впечатление от готовой версии.

Ранее также ходили слухи, что перезапуск Perfect Dark планировалось выпустить в эпизодическом формате. Впрочем, проект так и не добрался до полноценного релиза.

По данным журналиста Bloomberg Джейсона Шрайера, у игры был шанс продолжить разработку. Take-Two Interactive, материнская компания Rockstar Games, вела переговоры с Microsoft и Embracer о финансировании проекта, однако договориться сторонам не удалось, после чего Perfect Dark окончательно закрыли.

Microsoft ликвидировала The Initiative в июле 2025 года в рамках масштабной реструктуризации. Студия была основана в 2018 году под руководством Дэрила Галлахера, ранее возглавлявшего Crystal Dynamics.