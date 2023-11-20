Создатель персонажей, подземелья и PvP в свежих роликах Perfect New World

Недавно прошло тестирование Perfect New World, который был не под NDA, так что если вы не смогли поучаствовать сами, вот несколько видеороликов, которые позволят вам увидеть, насколько сильно изменилась MMORPG со времен майского этапа.



На самом деле очень сильно, потому что переработана не только боевая система, но и система прогрессии, добавлены новые классы, регионы, инстансы, улучшен интерфейс и так далее.

Ниже вы увидите Создатель персонажа + стартовая локация, геймплей до 20-го лвла, соло данж и PvP-арену 1 на 1.

Релиз ожидается в первой половине 2024 года.