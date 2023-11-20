Создатель персонажей, подземелья и PvP в свежих роликах Perfect New World

Недавно прошло тестирование Perfect New World, который был не под NDA, так что если вы не смогли поучаствовать сами, вот несколько видеороликов, которые позволят вам увидеть, насколько сильно изменилась MMORPG со времен майского этапа.
На самом деле очень сильно, потому что переработана не только боевая система, но и система прогрессии, добавлены новые классы, регионы, инстансы, улучшен интерфейс и так далее.
Ниже вы увидите Создатель персонажа + стартовая локация, геймплей до 20-го лвла, соло данж и PvP-арену 1 на 1.
Релиз ожидается в первой половине 2024 года.
Няшная хрень!
Мне вот чисто спортивно интересно... А существуют вообще люди, которым удобно бегая на WASD в это же время прожимать скиллы на ZX? Я вот сколько пытался научиться - вообще никак. Shift и CV использовать удобно, а эти 2 кнопки я обычно вообще стараюсь из управления выкинуть.
Из своего опыта скажу,что на них назначаю долгие по откату скиллы или редко используемые умения.В современных играх есть не только казуал,но и полностью все занятые клавиши,иногда и макросы длиной в 6 строчек.
Мой большой палец отлично ходит по Z - B. Мне кажется проблемы тут должны быть только у людей, которые держат руку как Гейб Ньюэлл или Денис Welovegames.
беспонтовое мобильное ui/ да и сами классы персонажей просто уг
главное что под юбку можно заглянуть - остальное не важнО
Создавать онлайн игры и продавать наркотики детям возле школ - с моральной точки зрения одно и тоже!