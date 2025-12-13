ЧАТ ИГРЫ
The Perfect Pencil 29.01.2026
Экшен, Адвенчура, Инди, Платформер
3.2 5 оценок

The Perfect Pencil выходит в январе 2026 года - показан новый трейлер с датой релиза

IKarasik IKarasik

Студия Studio Cima представила свежий трейлер The Perfect Pencil, в котором впервые раскрыла дату выхода своей атмосферной рисованной метроидвании. Игра отправит игроков в мрачные глубины человеческого разума, где предстоит путешествовать по причудливым локациям, встречать необычных персонажей и сражаться с босами.

The Perfect Pencil выполнена в уникальном «ручном» художественном стиле, а сюжет исследует темы страхов, саморазвития и внутренней борьбы.

Релиз игры назначен на 29 января 2026 года — проект выйдет на Nintendo Switch и PC.

Комментарии:  1
Ваш комментарий
FairUlu

В коробке с карандашами всякое может оказаться.