Ускорение прокачки, новый регион и изменения в PvE: масштабное обновление "Тайны небесного города" в Perfect World

Издатель и разработчик Astrum Entertainment объявляет о запуске обновления «Тайны небесного города»в MMORPG Perfect World, с которым скорость получения уровней для новичков выросла в пять раз. Это отличная новость для тех, кто собирается присоединиться к игре или вернуться после перерыва: сюжетная цепочка сделает процесс прокачки персонажа более понятным благодаря подсказкам и сократит разрыв между новыми и опытными игроками.

Новички могут достигнуть 100-го уровня, двух перерождений и Неба равенства при прохождении сюжетной линии без необходимости выполнять дополнительные квесты. В качестве наград можно получить полезные предметы, снаряжение, опыт, дух и духовное знание.Кроме того, откроется доступ к разным системам усиления персонажа и повышения его характеристик.

Опытным игрокам доступен новый регион — владения Клана Тяньюй. Помимо обширного пространства для исследования и захватывающих заданий особенностью локации стала возможность пробудить Душу Тяньюя и собрать для нее реликвии, которые усилят персонажа.

Кроме того, полностью переработаны все уровни подземелья «Ущелье Феникса». Для высокоуровневых персонажей доступен новый уровень сложности — «Великое Ущелье Феникса». Среди наград за его прохождение — карты С и S. Благодаря этому игроки смогут быстрее получить комплект «Врата черной души», который теперь можно обменять на карты категории S+, образующие особо сильный набор «Владыки мира».

Бои с боссами стали еще интереснее: теперь им можно наносить урон без ограничений, на снаряжении появились атакующие и защитные PvE-характеристики, а изменения в умениях персонажей разных классов позволяют удобнее взаимодействовать с союзниками.

С выходом обновления в игру добавлены подсказки по получению и применению предметов, рейтинги силы и живучести, гравировка оружия. Появились новые стили для обмена за колокольчики, ускорены полеты и передвижение питомцев.

Обновление уже доступно на площадке VK Play.