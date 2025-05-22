В честь 17-летия разрабы Perfect World дарят игрокам промокод на уникальные подарки

Astrum Entertainment, издатель и разработчик, празднует день рождения легендарной MMORPG, объединяющей миллионы фанатов по всему миру с 2008 года. Это не просто игра, а целое комьюнити, где люди находят друзей и приключения.

За 17 лет в Perfect World зарегистрировалось более 15 миллионов аккаунтов. Многие игроки, начавшие играть с самого начала, до сих пор преданы проекту и продолжают исследовать мир, сражаться и делиться любовью к игре с новичками. Разработчики не стоят на месте и регулярно выпускают крупные обновления с новыми локациями, квестами и механиками (примерно два в год). Кроме того, за эти годы было проведено более 300 различных ивентов, от PvP-турниров до сезонных активностей. А еще в игре целых 17 классов персонажей, каждый со своим уникальным стилем игры.

Продюсер Марина Тетушкина поблагодарила игроков за их преданность и отметила, что самое ценное в Perfect World — это тепло и эмоции между людьми. В честь дня рождения Perfect World игроки получили промокод, который можно активировать и получить подарки, а также ценное сокровище на выбор. Акция продлится до 19 июня включительно.

Промокод: PW17CELEBRATE2025

Игра доступна на площадках VK Play и Astrum Play, а так же имеет свой официальный сайт.