В MMORPG Perfect World открылся новый сервер "Капелла" и вышло масштабное обновление "Эхо северных ветров"

С обновлением в игре Perfect World появился новый контент, улучшенный баланс и подарки для всех участников. Что Вас ждет в обновлении:

Новое одиночное подземелье «Башня Усмирения зла» на 15 этажей с еженедельным обновлением боссов и наград.

Возвращение PvP-локации «Мираж Волчьего перевала» с обновлёнными наградами.

Система шаблонов для умений и возможность преобразовывать экипировку для легкой смены класса.

Уникальные марафоны на сервере «Капелла», включая «Восточные земли»,

«Сильнейший из класса» и динамичные «Территориальные войны».

Для всех игроков подготовлены специальные промокоды:

Промокод PWCAPELLA в честь запуска сервера «Капелла» доступен на специальной странице сайта игры до 31.01.2026 года.

Промокод NORTHECHO, посвящённый обновлению «Эхо северных ветров», можно активировать на другой странице сайта игры до 11.01.2026 года.