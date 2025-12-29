В MMORPG Perfect World открылся новый сервер "Капелла" и вышло масштабное обновление "Эхо северных ветров"

С обновлением в игре Perfect World появился новый контент, улучшенный баланс и подарки для всех участников. Что Вас ждет в обновлении:
- Новое одиночное подземелье «Башня Усмирения зла» на 15 этажей с еженедельным обновлением боссов и наград.
- Возвращение PvP-локации «Мираж Волчьего перевала» с обновлёнными наградами.
- Система шаблонов для умений и возможность преобразовывать экипировку для легкой смены класса.
- Уникальные марафоны на сервере «Капелла», включая «Восточные земли»,
«Сильнейший из класса» и динамичные «Территориальные войны».
Для всех игроков подготовлены специальные промокоды:
Промокод PWCAPELLA в честь запуска сервера «Капелла» доступен на специальной странице сайта игры до 31.01.2026 года.
Промокод NORTHECHO, посвящённый обновлению «Эхо северных ветров», можно активировать на другой странице сайта игры до 11.01.2026 года.
Смена класса? Иш ты ...
удивительно, у кого то еще в 2025 году хватает времени играть в ммо рпг