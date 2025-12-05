Глобальное обновление в Perfect World Mobile: Gods War - "Астролог"

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБНОВЛЕНИИ
1. Новый класс
Сквозь звездный свод читает нити судеб, открывая мирозданья лик. Новый класс «Астролог» явился точно в предсказанный срок. Он – древний герой, что никогда не ошибается и вершит судьбы. Владеет особыми инструментами для чтения звезд. Его сила в предвидении – он предсказывает судьбу, чтобы усилить свои навыки и действовать эффективнее. В бою его магия сокрушительна.
2. Новое командное событие: Стихии: захват флага
В далеких землях, где время замерло под тяжестью памяти, искатели приключений обнаружили древние руины — немых свидетелей яростной битвы двух некогда великих армий. Это место, пропитанное эхом былых сражений, хранит не только обломки прошлого, но и странную тайну: здесь сама реальность подчиняется древней магии, позволяя использовать лишь чистую силу стихий.
📅 Расписание и участие
- Время проведения: Событие стартует по вторникам.
- Доступ в зал ожидания: Открывается с 19:40.
- Цикличность: События «Стихии: Захват флага» и «Остров бессмертных» активны поочередно, сменяя друг друга каждую неделю.
- Событие доступно с 1 ст 59 ур.
3. Новая функция: Каналы
Когда воин достигает 1 ст 59 уровня, завеса над сокровенными тайнами мироздания начинает приоткрываться. Перед ним более не просто путь грубой силы — теперь это дорога внутреннего совершенства, где каждая мысль обретает мощь, а каждое решение ведет к новому откровению.
4. Новый режим: Испытание эры
- Открытие события: 4 ст. 199 ур.
- Описание события: Испытание Эры - это Одиночный инстанс для игроков достигших 4.199 ур и серверов со статусом Эра.
Событие
Сам инстанс построен по типу Башня с прохождением этажей.
За прохождение каждого этажа вы получаете щедрую награду.
Чем выше этаж, тем ценнее награда!
5. Очистка печатей
Загляни за грань привычного! В мире Perfect World Mobile наступает новая эра — эра Очистки Печатей Бога. Забудь всё, что ты знал о пределах своей мощи. Этот функционал — твой пропуск в элиту, шанс вырваться за рамки обычной прокачки и прикоснуться к источнику силы, что питала самих небожителей. Мы не просто будем собирать ресурсы и прокачивать характеристики. Мы будем оспаривать волю древних и совершать невозможное, чтобы высвободить энергию, способную изменить ход любой битвы. Готов ли ты стать первым, кто подчинит её себе?
6. Долина лун: оптимизация и упрощение
- Каждый раз, когда открывается игра, система случайным образом выбирает 1 босса для 3 из первых 7 долин, а также для последней долины. Игроки заходят в Долину лун в составе команд и могут сами выбрать порядок прохождения инстанса, а также сложность и режим долин. Допускается повторное прохождение. Очки сложности каждого босса увеличены вдвое.
- После обновления новые правила будут действовать в следующем сезоне Долины лун. Это означает, что для прохождения потребуется победить всего 4 боссов в Долине лун: очки и в Долине лун: Сущее.
- После обновления окно с информацией о боссе будет автоматически закрываться при телепортации игрока из долины к стеле.
- Условие получения достижения «Покоритель Долины лун» изменено: теперь нужно победить не 8 боссов, а 4.
7. Новый контент
Новое: тайна - Сила приближения к бездне
[Основные статы]: HP, мин. ФАТК/МАТК, макс. ФАТК/МАТК, крит
[Статы изучения]: HP, крит, АТК, СКрит, МТК, УКЛ
8. Другой новый контент
- Добавлен новый максимальный уровень переплавки после входа в новую эпоху.
- Добавлен рейтинг БМ стихий. Его можно посмотреть в разделе Рейтинг - Личная информация.
- Канал чата круга теперь поддерживает прием сообщений между серверами.
- В событие «Ярость стихий» добавлен этап просмотра рейтинга. Рейтинги доступен для просмотра в течение определенного времени после завершения события.
- В интерфейс частей артефакта добавлена кнопка «Об артефакте». Коснитесь для просмотра сведения об артефакте.
9. Оптимизация функции очистки печатей
- Добавлена функция очистки для снаряжения печатей
- Автоматически для Печати Бога выбираются наиболее подходящие статы. В приоритете бонус-статы, при одинаковом количестве в приоритете статы прорыва. Если нет подходящей Печати Бога, будет добавлена случайная.
- Оптимизирована функция фильтра. Теперь для Печати Бога доступен фильтр по части, статам, качеству и классу.
- Изменены статы красных Печати Бога. Теперь красные Печати Бога дают дополнительные основные статы.
- Изменено быстрое улучшение. Теперь оно позволяет повысить уровень сразу на 10.
- Оптимизировано отображение Печати Бога в рюкзаке. Теперь их статы можно просматривать, не открывая специальный рюкзак.
- Оптимизированы цвета рамок Печати Бога в главном окне. Теперь оформление фиолетовых, золотых, оранжевых и красных Печати Бога стало более ярким.
- Изменена функция изменения качества Печати Бога. Теперь результат изменения будет применяться только если новое качество окажется выше предыдущего.
- Оптимизированы схемы Печати Бога. Количество сохраняемых схем увеличено до 10.
10. Оптимизация функции поиска по фильтру
- Изменена функция фильтра кодексов. Теперь доступен фильтр кодексов по названию.
- У свитков кодекса появились новые фильтры – по статам развития и названию кодекса.
- Добавлены новые фильтры артефактов – по названиям артефактов и статам сбора.
- Улучшена функция фильтра бестиария. Теперь доступен фильтр духов по активированным статам.
- Оптимизирована функция фильтра тайн. Теперь доступны фильтры по фиксированным статам и названию тайны.
- Оптимизирована функция фильтра талисманов. Теперь можно фильтровать талисманы по наличию слотов буйства и эгиды.
11. Оптимизация отображения скинов
- В окне скинов теперь поддерживается функция поиска по названию скинов. Изменено отображение рекомендаций по окраске в окне скинов. Теперь отображаются рекомендации с разными способами окрашивания.
12. Оптимизация отображения в окне знаков жизни
- Добавлена логика отображения подсказок в виде красной точки во время синтеза или объединения знаков жизни.
- Добавлена анимация при получении знака жизни.
13. Оптимизация
- Оптимизирован обмен ранга на сундуки. Теперь будет появляться окно, позволяющее осуществлять обмен партией.
- Оптимизировано меню взаимодействия с группой. Теперь кнопки «Переместить между группами» и «Исключить из группы» находятся в разных местах меню.
- Сокращен интервал между обжигами.
- Сокращен интервал между улучшениями кодексов.
- Оптимизирована логика обновления списка кодексов. Теперь при выборе навыка в бою список больше не возвращается к началу.
- Оптимизирован список гильдий для объявления войны. Теперь в нем отображается больше гильдий.
- Время окончания арены изменено на 20:30.
- Оптимизированы цели квестов с наградами на арене. Теперь требуется одержать 3 победы вместо 5.
- Оптимизирован порядок предметов в магазинах обмена чести и приказов героя. Теперь клеймо будет отображаться на первой странице.
- Оптимизировано событие «Мировая вражда». Теперь в состязаниях до 2 побед перед каждым боем ци полностью сбрасывается.
- Оптимизирована логика поиска клада. Теперь открытие других окон не будет прерывать поиск, если вы остаетесь на месте.
- Оптимизировано событие «Кровавая бойня». Радиус подбора сундуков увеличен с 2 м до 3 м.
- Оптимизировано событие «Кровавая бойня». Теперь сундуки открываются мгновенно.
- Оптимизировано отображение названий красок и цветов по умолчанию в окне Скины - Шапки.
- Оптимизированы поза и расположение персонажей мужского пола классов «Призрак» и «Астролог» в окнах статов, рюкзака, а также при осмотре других игроков.
- Изменение навыка жизни «Изготовление эликсиров»: теперь за один раз тратится и производится в 5 раз больше ресурсов.
- Изменен Дол бед (Мир грёз: отряд). Сокращено время появления второго босса в Мире грёз.
- Изменена механика навыков третьего босса в командном инстансе «Храм асуров: истина».
- Изменение битвы с боссом «Царь драконов» в Долине лун: получение эффекта сферы ветра теперь позволяет снять ограничение префиксов консолидации.
• Оптимизированы префиксы консолидации в Долине лун. Теперь консолидация низкого, среднего и высокого уровней действует на 2, 3 и 4 игроков соответственно (вместо 2, 4, 6).
14. Исправления
- Исправлена ошибка, при которой навык «Крылья ангела» класса «Лучник» иногда игнорировал направление джойстика.
- Исправлена ошибка, при которой некорректно отображались некоторые персонажи.
- Исправлена ошибка, при которой список навыков «Мира сущего» иногда пропадал после превращения от эффекта префикса.
- Исправлена ошибка, при которой в окне круга в некоторых случаях могло отображаться более 6 игроков или отсутствовать изображения.
- Исправлена ошибка, при которой возникала ошибка с вводом цены в ручную при покупке партиями в лотке.
- Исправлена ошибка, при которой вкладка фильтра лотка иногда не сбрасывалась.
- Исправлена ошибка, при которой игрок иногда застревал под землей во время битвы со вторым боссом в Мире грез.
- Исправлена ошибка, которая в некоторых случаях приводила к мгновенной гибели игроков на точке возрождения в Мире грез.