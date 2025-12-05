Глобальное обновление в Perfect World Mobile: Gods War - "Астролог"

Промокод: ASTROLOG3R

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБНОВЛЕНИИ



1. Новый класс

Сквозь звездный свод читает нити судеб, открывая мирозданья лик. Новый класс «Астролог» явился точно в предсказанный срок. Он – древний герой, что никогда не ошибается и вершит судьбы. Владеет особыми инструментами для чтения звезд. Его сила в предвидении – он предсказывает судьбу, чтобы усилить свои навыки и действовать эффективнее. В бою его магия сокрушительна.

2. Новое командное событие: Стихии: захват флага

В далеких землях, где время замерло под тяжестью памяти, искатели приключений обнаружили древние руины — немых свидетелей яростной битвы двух некогда великих армий. Это место, пропитанное эхом былых сражений, хранит не только обломки прошлого, но и странную тайну: здесь сама реальность подчиняется древней магии, позволяя использовать лишь чистую силу стихий.

📅 Расписание и участие

Время проведения: Событие стартует по вторникам.

Доступ в зал ожидания: Открывается с 19:40.

Цикличность: События «Стихии: Захват флага» и «Остров бессмертных» активны поочередно, сменяя друг друга каждую неделю.

Событие доступно с 1 ст 59 ур.

3. Новая функция: Каналы

Когда воин достигает 1 ст 59 уровня, завеса над сокровенными тайнами мироздания начинает приоткрываться. Перед ним более не просто путь грубой силы — теперь это дорога внутреннего совершенства, где каждая мысль обретает мощь, а каждое решение ведет к новому откровению.

4. Новый режим: Испытание эры

Открытие события: 4 ст. 199 ур.

Описание события: Испытание Эры - это Одиночный инстанс для игроков достигших 4.199 ур и серверов со статусом Эра.

Событие

Сам инстанс построен по типу Башня с прохождением этажей.

За прохождение каждого этажа вы получаете щедрую награду.

Чем выше этаж, тем ценнее награда!

5. Очистка печатей

Загляни за грань привычного! В мире Perfect World Mobile наступает новая эра — эра Очистки Печатей Бога. Забудь всё, что ты знал о пределах своей мощи. Этот функционал — твой пропуск в элиту, шанс вырваться за рамки обычной прокачки и прикоснуться к источнику силы, что питала самих небожителей. Мы не просто будем собирать ресурсы и прокачивать характеристики. Мы будем оспаривать волю древних и совершать невозможное, чтобы высвободить энергию, способную изменить ход любой битвы. Готов ли ты стать первым, кто подчинит её себе?

6. Долина лун: оптимизация и упрощение

Каждый раз, когда открывается игра, система случайным образом выбирает 1 босса для 3 из первых 7 долин, а также для последней долины. Игроки заходят в Долину лун в составе команд и могут сами выбрать порядок прохождения инстанса, а также сложность и режим долин. Допускается повторное прохождение. Очки сложности каждого босса увеличены вдвое.

После обновления новые правила будут действовать в следующем сезоне Долины лун. Это означает, что для прохождения потребуется победить всего 4 боссов в Долине лун: очки и в Долине лун: Сущее.

После обновления окно с информацией о боссе будет автоматически закрываться при телепортации игрока из долины к стеле.

Условие получения достижения «Покоритель Долины лун» изменено: теперь нужно победить не 8 боссов, а 4.

7. Новый контент

Новое: тайна - Сила приближения к бездне

[Основные статы]: HP, мин. ФАТК/МАТК, макс. ФАТК/МАТК, крит

[Статы изучения]: HP, крит, АТК, СКрит, МТК, УКЛ

8. Другой новый контент

Добавлен новый максимальный уровень переплавки после входа в новую эпоху.

Добавлен рейтинг БМ стихий. Его можно посмотреть в разделе Рейтинг - Личная информация.

Канал чата круга теперь поддерживает прием сообщений между серверами.

В событие «Ярость стихий» добавлен этап просмотра рейтинга. Рейтинги доступен для просмотра в течение определенного времени после завершения события.

В интерфейс частей артефакта добавлена кнопка «Об артефакте». Коснитесь для просмотра сведения об артефакте.

9. Оптимизация функции очистки печатей

Добавлена функция очистки для снаряжения печатей

Автоматически для Печати Бога выбираются наиболее подходящие статы. В приоритете бонус-статы, при одинаковом количестве в приоритете статы прорыва. Если нет подходящей Печати Бога, будет добавлена случайная.

Оптимизирована функция фильтра. Теперь для Печати Бога доступен фильтр по части, статам, качеству и классу.

Изменены статы красных Печати Бога. Теперь красные Печати Бога дают дополнительные основные статы.

Изменено быстрое улучшение. Теперь оно позволяет повысить уровень сразу на 10.

Оптимизировано отображение Печати Бога в рюкзаке. Теперь их статы можно просматривать, не открывая специальный рюкзак.

Оптимизированы цвета рамок Печати Бога в главном окне. Теперь оформление фиолетовых, золотых, оранжевых и красных Печати Бога стало более ярким.

Изменена функция изменения качества Печати Бога. Теперь результат изменения будет применяться только если новое качество окажется выше предыдущего.

Оптимизированы схемы Печати Бога. Количество сохраняемых схем увеличено до 10.

10. Оптимизация функции поиска по фильтру

Изменена функция фильтра кодексов. Теперь доступен фильтр кодексов по названию.

У свитков кодекса появились новые фильтры – по статам развития и названию кодекса.

Добавлены новые фильтры артефактов – по названиям артефактов и статам сбора.

Улучшена функция фильтра бестиария. Теперь доступен фильтр духов по активированным статам.

Оптимизирована функция фильтра тайн. Теперь доступны фильтры по фиксированным статам и названию тайны.

Оптимизирована функция фильтра талисманов. Теперь можно фильтровать талисманы по наличию слотов буйства и эгиды.

11. Оптимизация отображения скинов

В окне скинов теперь поддерживается функция поиска по названию скинов. Изменено отображение рекомендаций по окраске в окне скинов. Теперь отображаются рекомендации с разными способами окрашивания.

12. Оптимизация отображения в окне знаков жизни

Добавлена логика отображения подсказок в виде красной точки во время синтеза или объединения знаков жизни.

Добавлена анимация при получении знака жизни.

13. Оптимизация

Оптимизирован обмен ранга на сундуки. Теперь будет появляться окно, позволяющее осуществлять обмен партией.

Оптимизировано меню взаимодействия с группой. Теперь кнопки «Переместить между группами» и «Исключить из группы» находятся в разных местах меню.

Сокращен интервал между обжигами.

Сокращен интервал между улучшениями кодексов.

Оптимизирована логика обновления списка кодексов. Теперь при выборе навыка в бою список больше не возвращается к началу.

Оптимизирован список гильдий для объявления войны. Теперь в нем отображается больше гильдий.

Время окончания арены изменено на 20:30.

Оптимизированы цели квестов с наградами на арене. Теперь требуется одержать 3 победы вместо 5.

Оптимизирован порядок предметов в магазинах обмена чести и приказов героя. Теперь клеймо будет отображаться на первой странице.

Оптимизировано событие «Мировая вражда». Теперь в состязаниях до 2 побед перед каждым боем ци полностью сбрасывается.

Оптимизирована логика поиска клада. Теперь открытие других окон не будет прерывать поиск, если вы остаетесь на месте.

Оптимизировано событие «Кровавая бойня». Радиус подбора сундуков увеличен с 2 м до 3 м.

Оптимизировано событие «Кровавая бойня». Теперь сундуки открываются мгновенно.

Оптимизировано отображение названий красок и цветов по умолчанию в окне Скины - Шапки.

Оптимизированы поза и расположение персонажей мужского пола классов «Призрак» и «Астролог» в окнах статов, рюкзака, а также при осмотре других игроков.

Изменение навыка жизни «Изготовление эликсиров»: теперь за один раз тратится и производится в 5 раз больше ресурсов.

Изменен Дол бед (Мир грёз: отряд). Сокращено время появления второго босса в Мире грёз.

Изменена механика навыков третьего босса в командном инстансе «Храм асуров: истина».

Изменение битвы с боссом «Царь драконов» в Долине лун: получение эффекта сферы ветра теперь позволяет снять ограничение префиксов консолидации.

• Оптимизированы префиксы консолидации в Долине лун. Теперь консолидация низкого, среднего и высокого уровней действует на 2, 3 и 4 игроков соответственно (вместо 2, 4, 6).

14. Исправления