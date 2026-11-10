Авторы Permafrost исправили ошибки в заданиях и вылеты - патч также затронул интерфейс и сохранения

Разработчики Permafrost выпустили обновление, посвящённое исправлению проблем, обнаруженных игроками. Основные изменения затронули сюжетные задания, стабильность игры, управление и систему сохранений.

В частности, авторы устранили ошибки в двух квестах. Раньше некоторые игроки не могли получить награду за «Oh Deer!», а прохождение «Dog Days» блокировалось после сохранения и повторной загрузки мира. Также исправлена проблема с исчезновением образцов Sonenberg.

Отдельное внимание уделили технической части. Разработчики исправили вылеты при телепортации в Last Stand, переключении с DLSS FrameGen 2x на FSR и попытке завершить финальное задание. Кроме того, теперь можно создавать сохранения, используя в их названиях специальные символы.

Патч затронул и другие элементы игры. Исправлена ошибка, позволявшая размещать в воздухе объект с головой жены, а также проблема с неправильной группировкой предметов при заполнении слота инвентаря. В интерфейсе восстановили работу клавиши Z, которая отвечает в том числе за переключение вкладок. Также устранена возможность использовать кнопки геймпада во время появления запроса «Выбраться» с выбором ответа «Да» или «Нет».

Наконец, разработчики исправили сохранение очереди готовки: теперь её состояние не должно сбрасываться после выхода из игры.