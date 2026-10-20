Авторы Permafrost раскрыли план развития: новые виды оружия, кувалда и биом "Белый ад"

Разработчики Permafrost представили дорожную карту развития игры в раннем доступе. В ближайших обновлениях авторы намерены улучшить боевую систему, расширить возможности крафта, добавить побочные задания и новые территории. Самым масштабным из анонсированных этапов станет обновление «Белый ад» с отдельным биомом и сюжетной линией.

Первое обновление сосредоточится на удобстве игры и отзывах сообщества. Разработчики переработают боевые анимации, улучшат быстрое перемещение по карте и систему сбора добычи, добавят новое оружие, броню и сундуки. Также обещаны доработки графики и погодных эффектов.

Во втором обновлении расширят систему создания оружия: использование отдельных деталей позволит самостоятельно изготавливать больше видов вооружения. В игру также добавят два новых вида оружия и побочные задания, которые помогут раскрыть сюжет и окружающий мир.

Третье обновление принесёт ещё больше оружия, а также кувалду — инструмент, позволяющий разрушать препятствия и другие объекты окружения. Вместе с ней появятся новые разрушаемые элементы, а погодные эффекты станут разнообразнее.

Наконец, обновление «Белый ад» расширит мир Permafrost за счёт нового биома с уникальными локациями, врагами и собственной сюжетной линией. Игроков ждут дополнительные задания, новое оружие, предметы для изготовления и особый тип факела.

Дорожная карта показывает, что разработчики намерены развивать не только выживание в суровом климате, но и исследование мира с его историей и возможностями взаимодействия с окружением. При этом конкретные даты выхода перечисленных обновлений пока не указаны.