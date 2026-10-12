Permafrost избавляется от вылетов и застрявших заданий - кооператив тоже стал удобнее

Разработчики Permafrost выпустили обновление, направленное на исправление технических проблем и улучшение кооперативного режима. Патч устраняет ряд причин вылетов, упрощает поиск миров друзей и исправляет ошибки с квестовыми предметами, из-за которых игроки могли застревать на отдельных заданиях. Заодно команда обновила технологии масштабирования изображения и внесла несколько изменений в интерфейс.

Среди исправленных сбоев — вылеты при пропуске вступительного ролика, подключении к игроку с оружием дальнего боя и использовании расходников. Также устранена ошибка, связанная с перезагрузкой костра на карте мира. Разработчики отдельно поработали над подтормаживаниями, вызванными элементами лестниц, и обновили DLSS и FSR.

Изменения затронули и сетевую составляющую. Теперь список серверов чаще отображает миры друзей и предлагает больше вариантов для подключения, что должно упростить совместное исследование замёрзших территорий. Для игры, в которой выживание зависит не только от подготовки, но и от взаимодействия с другими участниками, такие исправления особенно полезны.

Отдельное внимание уделили заданиям. Квестовые предметы больше не должны исчезать после подбора, блокируя дальнейшее прохождение. Кроме того, пистолеты TR-22, RUD и IAN теперь засчитываются в задании на создание любого оружия. Это устраняет ещё одну проблему, которая могла мешать выполнению целей.

Наконец, патч исправляет ошибки строительства, быстрого перемещения и экипировки предметов, подобранных с земли. Разработчики также обновили подсказки для геймпада, улучшили переводы и доработали фильтр нецензурной лексики.

Обновление не добавляет масштабных игровых механик, но сосредоточено на проблемах, способных заметно портить впечатление от Permafrost. Исправления вылетов и ошибок заданий особенно важны для проекта, где технические сбои могут прерывать исследование мира и мешать продвижению.