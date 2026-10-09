Постапокалиптический симулятор выживания Permafrost вышел в ранний доступ Steam и получил смешанные отзывы

Студия SpaceRocket Games и издательство Toplitz Productions выпустили в ранний доступ Steam симулятор выживания в условиях ледникового апокалипсиса Permafrost. Проект находился в разработке около 4 лет и предлагает бороться за жизнь в мире, скованном вечной мерзлотой после катастрофического разрушения Луны. Релиз игры не обошелся без задержек: запуск отложили на несколько часов прямо в день премьеры 9 октября, чтобы спешно внедрить патч первого дня с возможностью переназначения клавиш управления и правками производительности.

Сразу после выхода новинка столкнулась со сдержанной реакцией аудитории, получив смешанные отзывы и около 56% положительных оценок в Steam. Львиная доля критики пришлась на плачевное техническое состояние проекта. Пользователи сообщают о постоянных статтерах, падении частоты кадров даже на производительных видеокартах и фатальных сбоях при попытке изменить графические настройки или запустить игровой процесс.

Проблемы со стабильностью наблюдались еще во время предварительного тестирования, о чем ранее открыто предупреждали авторы.

В одной из сборок вылеты из-за видеокарты составили примерно 2 трети от общего числа отчетов. Сбои рендеринга происходили на различных поколениях графических процессоров и разных версиях драйверов.

- SpaceRocket Games, команда разработчиков

В качестве временного решения игрокам приходится вручную добавлять параметр -dx11 в параметры запуска Steam, поскольку игра стабильнее работает через DirectX 11, а также отключать системную функцию интеллектуального управления приложениями в Windows из-за ошибки 11c7.

Шквалу критики подверглась и совместная игра на 4 человек. В кооперативном режиме происходят регулярные рассинхронизации, разрывы соединения и критические вылеты при приближении напарников к неигровым персонажам. Кроме того, собака-компаньон в сетевой сессии нередко появляется исключительно у хоста, а задания автоматически засчитываются даже без участия напарника. Дополнительное недовольство вызывают дерганые анимации рубки деревьев и примитивное поведение диких животных.

Среди удачных элементов игроки выделяют густую морозную атмосферу и механику экстремального холода, превращающего вылазки в смертельное испытание. Версия раннего доступа уже содержит стартовую сюжетную линию продолжительностью около 7 часов, систему возведения укрытий, 2 ветки технологического развития, а также охоту и сражения с враждебным Культом Луны.

Авторы рассчитывают постепенно исправить технические огрехи вместе с сообществом и планируют долгую фазу доработки.

Идея заключается в том, чтобы оставаться в раннем доступе не менее 12 месяцев и использовать это время для добавления новых биомов, заданий, механик и оптимизации.

- SpaceRocket Games, команда разработчиков

В ближайших 4 запланированных обновлениях обещаны переработанные боевые анимации, кувалда для разрушения препятствий, новые типы оружия и опасная морозная локация Белый ад. На старте продаж до 23 октября 2026 года Permafrost доступна со скидкой 20% за 1439 рублей в Steam, после чего базовый ценник составит 1799 рублей.