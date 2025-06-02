Разработчики Permafrost опубликовали новый леденящий душу трейлер игры на выставке OTK Games Expo

Компания Toplitz Productions представила совершенно новый трейлер к своей грядущей игре на выживание «Permafrost» на выставке OTK Games Expo, позволив нам глубже погрузиться в её замороженный постапокалиптический мир — и он настолько же пугающий, насколько можно было надеяться.

Действие игры «Permafrost» происходит в мире, оставшемся в руинах после катастрофического разрушения Луны. Она рисует мрачную картину планеты, погружённой в вечную мерзлоту. Цивилизация разрушена, остатки человечества рассеяны и находятся в отчаянии, а холод — такой же враг, как и люди, пытающиеся его пережить.

Трейлер знакомит игроков с основными аспектами выживания в Permafrost: суровыми погодными условиями, разрушающимися городскими пейзажами и расколотыми группировками, борющимися за власть. Дело не только в борьбе с холодом — вам предстоит разбираться в политике и отчаянии мира, который пытается выбраться из пропасти. К вам также присоединится верный пёс-компаньон, который поможет вам пробираться через заснеженные руины и сохранять связь с ускользающей человечностью.

Помимо одиночной кампании, в Permafrost будет доступен сетевой кооператив для четырёх игроков, позволяющий выжившим объединяться, чтобы вместе добывать ресурсы, строить и противостоять стихиям. Основательный тон и суровая визуальная эстетика игры направлены на то, чтобы обеспечить захватывающий опыт выживания, в котором большое внимание уделяется сюжету, атмосфере и важным решениям. Игра получила страницу в Steam с возможностью добавления в список желаемого