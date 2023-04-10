Persona 3 13.07.2006
8.1 102 оценки

Анонс все ближе? Для ремейка Persona 3 зарегистрирован домен

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butcher69
Новости

Регистрация домена, который, судя по всему, предназначен для ремейка Persona 3, позволяет предположить, что игра может быть близка к официальному анонсу в ближайшем будущем.

Таинственный домен с веб-адресом "p3re.jp" был зарегистрирован 15 марта 2023 года, что позволяет предположить, что ремейк Persona 3, о котором ходят слухи, может быть близок к официальному анонсу от Sega и Atlus. Подробности о домене можно увидеть ниже.

Интересно отметить, что провайдер домена для этого загадочного сайта тот же, что и для японского официального сайта Persona 5 Royal. В этом можно убедиться, просмотрев данные WHOIS обоих сайтов.

Ранее произошла утечка первых геймплейных кадров. Как утверждается, они были взяты с внутреннего совещания, проведенного в Sega Japan в 2021 году. Японский иероглиф в правом верхнем углу видео гласит: "кадры в разработке".

Ранее один из членов Reset Era, который в прошлом году слил информацию о появлении Persona 3 Portable, Persona 4 Golden и Persona 5 Royal на Xbox Game Pass, а также о выходе Taiko no Tatsujin на Xbox за несколько месяцев до официального анонса, заявил, что ремейк Persona 3 будет похож на Persona 5, как в плане визуального и эстетического оформления, так и в плане разнообразных улучшений. Затем портал Gematsu сообщил, что по словам их источников, ремейк реален и находится в разработке уже несколько лет.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
RPG fan of games

Надеюсь ремейк выйдет.

1
TAPAKAH222

...хорошим.

2
Ardolon

Уух круть. Проходил на psp, игра улет. А с новым графоном и улучшенными механиками будет вообще бомба. Если выйдет конечно. Жду не дождусь.

0
MrShiro20

новость из того же источника что про стрим разрабов 9 апреля

0
butcher69

Стрим был, но ничего не анонсировали, хотя обещали "захватывающие новости" - можешь пойти им пожаловаться на это

0
Janekste

Ну и зачем нужен ремейк одной из слабейших игр серии? Ничего против ремейков не имею, я даже рад ремейкам старых игр. Но Персона 3 для меня самая слабая часть. И потому у меня не вызывают восторга новости или слухи о возможных ремейках. Зачем слабой игре он нужен?

Персона 4 мне куда больше нравится, если уж сравнивать. Ну а 5-я так вообще просто шедевр. Единственный смысл возможного ремейка Персоны 3 это лёгкий способ немного подзаработать. Да и то при условии хороших продаж. А в остальном смысл ремейка тройки нулевой.

0