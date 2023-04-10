Анонс все ближе? Для ремейка Persona 3 зарегистрирован домен ©

Регистрация домена, который, судя по всему, предназначен для ремейка Persona 3, позволяет предположить, что игра может быть близка к официальному анонсу в ближайшем будущем.

Таинственный домен с веб-адресом "p3re.jp" был зарегистрирован 15 марта 2023 года, что позволяет предположить, что ремейк Persona 3, о котором ходят слухи, может быть близок к официальному анонсу от Sega и Atlus. Подробности о домене можно увидеть ниже.

Интересно отметить, что провайдер домена для этого загадочного сайта тот же, что и для японского официального сайта Persona 5 Royal. В этом можно убедиться, просмотрев данные WHOIS обоих сайтов.

Ранее произошла утечка первых геймплейных кадров. Как утверждается, они были взяты с внутреннего совещания, проведенного в Sega Japan в 2021 году. Японский иероглиф в правом верхнем углу видео гласит: "кадры в разработке".

Ранее один из членов Reset Era, который в прошлом году слил информацию о появлении Persona 3 Portable, Persona 4 Golden и Persona 5 Royal на Xbox Game Pass, а также о выходе Taiko no Tatsujin на Xbox за несколько месяцев до официального анонса, заявил, что ремейк Persona 3 будет похож на Persona 5, как в плане визуального и эстетического оформления, так и в плане разнообразных улучшений. Затем портал Gematsu сообщил, что по словам их источников, ремейк реален и находится в разработке уже несколько лет.