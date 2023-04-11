Авторитетный инсайдер рассказал, когда стоит ждать анонс ремейка Persona 3 ©

Похоже, анонс обновленного издание культовой ролевой игры Shin Megami Tensei: Persona 3 состоится уже очень скоро. Вслед за журналистами из Gematsu, существование ремейка подтверждает прославленный инсайдер Том Хендерсон. Кроме этого, он уже сейчас готов рассказать, когда стоит ждать официальный анонс от Atlus.

Инсайдер, ссылаясь на собственные источники в индустрии, заявляет о практически финальной стадии разработки обновленной версии Persona 3. Хендерсон, как и другие инсайдеры, заявил, что ремейк находится в разработке несколько лет. В студии Atlus стремятся осовременить графику и геймплей, сохранив при этом узнаваемый визуальный стиль популярной игры в серии Persona.

Официальный анонс ремейка Persona 3 состоится в рамках презентации новой игровой линейки PlayStation. По словам Хендерсона, трейлер игры покажут уже в начале лета этого года. Он убежден, что объявление прозвучит во время трансляции крупных игровых ивентах под эгидой PlayStation.