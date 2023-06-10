Persona 3 13.07.2006
8 106 оценок

Первые кадры ремейка Persona 3 сравнили с оригиналом

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butcher69
Новости

Компания Atlus готовится к выпуску как минимум двух игр серии Persona, и последние кадры показывают, насколько сильно разработчики решили обновить Persona 3 Remake. Судя по всему, игра вернется в отличной форме.

Persona 3 вышла на PlayStation 2 и получила оценки 86-89%. Многие игроки хвалили игру за сюжет и персонажей, поэтому Atlus решила подготовить полное обновление игры.

Microsoft не удалось удивить всех анонсом на Xbox Games Showcase, так как сотрудники Atlus выпустили трейлер раньше времени, но благодаря этому мы уже можем посмотреть сравнение, которое подтверждает солидное обновление.

Разработчики доработали сюжетные ролики, выбрали новое расположение камеры, добавили карту и даже улучшили внешний вид всех сцен в школе или во время исследования. Разработчики даже переделали разговоры между персонажами.

Persona 3 Remake выйдет в начале следующего года и станет еще одной игрой серии, которая будет доступна в рамках подписки Xbox Game Pass сразу после запуска.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
bysaturn

2D заставка гораздо лучше была.

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hpi

Надо брать. Играть не буду но куплю.

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