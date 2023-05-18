Слух: на Xbox Games Showcase состоится анонс ремейка культовой японской игры ©

Компания Microsoft в следующем месяце готовит по-настоящему грандиозную презентацию с играми. На грядущем Xbox Games Showcase игрокам обещают показать целых 30 минут геймплея Starfield вместе с Senua's Saga: Hellblade 2, Avowed и другими новинками. Поклонникам культовых японских проектов компания также приготовила, как минимум один, действительно важный анонс. По слухам, в рамках игрового шоу будет официально представлен ремейк Persona 3.

Вести об обновленном издании культовой японской ролевой игры Persona 3 распространяются в сети еще с начала этого года. Официального подтверждения от разработчиков по-прежнему не последовало, но о существовании игры неоднократно намекали проверенные инсайдеры индустрии.

Согласно новому сообщению от проверенного автора утечке, компания Xbox на своей презентации сделает серьезным акцент на японских проектах. Главным же анонсом Xbox Games Showcase станет ремейк Persona 3. Разработчики покажет первый трейлер проекты с демонстрацией геймплея и назовут примерную дату выхода.

Прямая трансляция презентации Xbox Games Showcase запланирована на 11 июня в 20:00 по московскому времени.