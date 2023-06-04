Слух: Ремейк Persona 3 будет анонсирован "скоро", а новый спин-офф Persona 5 не будет файтингом ©

Известный датамайнер Pan-hime по серии Persona недавно предположил, что в ближайшем будущем, скорее всего, будет анонсирован ремейк Persona 3. Источник также отметил, что "P5T", домен, недавно зарегистрированный компанией Atlus не связан с файтингом или игрой про Горо Акечи.

Pan-hime поделился этой информацией в серии твитов, сказав: "Слушайте, все, что я знаю, это то, что ремейк P3 будет объявлен в ближайшее время, а P5T - это не файтинг и не игра про Горо Акечиi". На вопрос, будут ли обе игры анонсированы одновременно, утечка ответила неуверенно: "Будут ли они анонсированы вместе? Не знаю".

В другом твите инсайдер утверждает, что стратегия Atlus по выпуску игр на всех платформах действительно подлинная. Если предоставленная информация окажется точной, есть шанс, что анонс состоится во время предстоящей Xbox Showcase, запланированной на 11 июня, или на Summer Game Fest, запланированном на 8 июня.

Вокруг регистрации домена "P5T" было много спекуляций. Включение буквы "T" в доменное имя заставило некоторых предположить, что оно может обозначать Persona 5 Tactics. Учитывая растущую популярность тактических игр, таких как Fire Emblem, и уже сложившуюся фан-базу Persona 5, подобная игра с участием актеров Persona 5 потенциально может привлечь значительную аудиторию.

В прошлом уже были возможные утечки информации о ремейке Persona 3: геймплей игры попал в Интернет, но затем был удален. На данный момент кажется, что анонс игры состоится в самое ближайшее время.