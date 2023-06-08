Слух: Ремейк Persona 3 будет называться Persona 3 Reload и выйдет до конца этого года ©

Компания Atlus недавно обновила один из своих доменов, подтвердив возможность создания ремейка Persona 3, а также его возможное название и дату выхода. Слухи о том, что на эту игру будет выпущен ремейк, ходили на протяжении многих лет, а в начале года один из инсайдеров подтвердил их существование. Эти слухи достигли зенита в начале апреля, когда в сеть просочились кадры геймплея предполагаемого ремейка Persona 3.

Затем начали появляться новые доказательства того, что ремейк Persona 3 - это слухи, и пользователь Твиттера MbKKssTBhz5 обнаружил домен "P3RE.jp", который был впервые зарегистрирован 15 марта. Как и другие домены веб-сайтов, которые, по сообщениям, были зарегистрированы Atlus, он неактивен и просто приводит к ошибке "HTTP 404 Not Found". Недавно на этом домене появилось обновление, которое указывает на то, что ремейк может быть представлен в ближайшее время, а также тот же пользователь утверждает, каким может быть его официальное название.

Вскоре после этого, тот же пользователь сообщил название ремейка Persona 3, заявив, что он будет называться Persona 3 Reload. Название является кивком в сторону способа, который персонажи используют для вызова своих Personа в игре. Более того, они утверждают, что Persona 3 Reload запланирована на эту зиму (по крайней мере, до конца 2023 года), возможно, она выйдет в ноябре этого года. Этот ремейк выйдет как на PlayStation, так и на Xbox с ПК. P5T и Persona 6 также, по всей видимости, будут представлены в этом году.

Что касается возможных событий, на которых Atlus может представить ремейк, то первое - это Summer Game Fest 2023, который состоится 8 июня. Также ходят слухи, что ремейк Persona 3 будет представлен на мероприятии Xbox Showcase 11 июня.