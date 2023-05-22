Слух: Ремейк Persona 3 выйдет в этом году, а Persona 6 запланирована на конец 2024 ©

По слухам, выход последней части серии Persona от Sega и Atlus, Persona 6, состоится в конце 2024 года и игра будет временным эксклюзивом PS5.

Согласно ютуберу Nate the Hate, который известен своими источниками в игровой индустрии, Persona 6 выйдет в конце 2024 года и будет выпущена на PS5. Он также заявил, что игра будет выпущена только для текущего поколения, и что версия для PS4 не планируется. Если это правда, то это будет довольно смелым решением со стороны Sega и Atlus, учитывая большую базу пользователей консолей предыдущего поколения от Sony на японском рынке.

Тем не менее, учитывая, что релиз игры запланирован на 2024 год, похоже, что SEGA и Atlus могут позволить себе отказаться от включения в игру платформы PS4, как это произошло с Namco и выпуском Tekken 8 только для текущего поколения.

Хотя источники Nate сообщили ему, что Persona 6, скорее всего, будет эксклюзивом для PS5, он не полностью отвергает возможность того, что игра в конечном итоге появится на консолях Xbox.

Кроме того, в отношении ремейка Persona 3 Нейт заявил, что это будет мультиплатформенный релиз. Он также подтвердил предыдущие сообщения о том, что игра будет представлена на предстоящем Xbox Showcase 11 июня 2023 года. По словам пользователя ResetEra, который в прошлом делился подробностями о разработке ремейка Persona 3 и Persona 6, вышеупомянутый ремейк впервые появится на Xbox Showcase 11 июня 2023 года.

Ранее, 15 марта 2023 года, был зарегистрирован таинственный домен для веб-адреса "p3re.jp", что позволяет предположить, что слухи о ремейке Persona 3 могут быть близки к официальному анонсу от Sega и Atlus. Интересно отметить, что провайдер домена для этого загадочного сайта тот же, что и для японского официального сайта Persona 5 Royal. В этом можно убедиться, просмотрев данные WHOIS для обоих сайтов.