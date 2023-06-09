В сеть утек трейлер ремейка Persona 3 - релиз в начале 2024 года

Игру анонсируют на конференции Xbox
Atlus случайно опубликовала в своих социальных сетях трейлер ремейка Persona 3. Игра выйдет в начале 2024 года.
Судя по трейлеру, игру анонсируют на конференции Xbox. RPG выглядит в точности как Persona 5, но пересказывает историю третьей части.
Оригинальная Persona 3 была впервые издана Atlus в Японии в 2006 году для консоли PlayStation 2.
хз мне после первых персон эти не нравятся, некогда не любил когда полу мультяшную рисованную графику где персы более живо выглядят, переводят потом в 3д где все персы выглядят картонно..и квадратно...