Persona 3 13.07.2006
8 107 оценок

В сеть утек трейлер ремейка Persona 3 - релиз в начале 2024 года

Simple Jack
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Игру анонсируют на конференции Xbox

Atlus случайно опубликовала в своих социальных сетях трейлер ремейка Persona 3. Игра выйдет в начале 2024 года.

Судя по трейлеру, игру анонсируют на конференции Xbox. RPG выглядит в точности как Persona 5, но пересказывает историю третьей части.

Оригинальная Persona 3 была впервые издана Atlus в Японии в 2006 году для консоли PlayStation 2.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
CAT987g

хз мне после первых персон эти не нравятся, некогда не любил когда полу мультяшную рисованную графику где персы более живо выглядят, переводят потом в 3д где все персы выглядят картонно..и квадратно...

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