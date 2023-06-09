В сеть утек трейлер ремейка Persona 3 - релиз в начале 2024 года

Игру анонсируют на конференции Xbox

Atlus случайно опубликовала в своих социальных сетях трейлер ремейка Persona 3. Игра выйдет в начале 2024 года.

Судя по трейлеру, игру анонсируют на конференции Xbox. RPG выглядит в точности как Persona 5, но пересказывает историю третьей части.

Оригинальная Persona 3 была впервые издана Atlus в Японии в 2006 году для консоли PlayStation 2.