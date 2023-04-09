В сети появились возможные первые кадры из полноценного ремейка Persona 3 ©

Уже какое-то время ходят слухи от нескольких инсайдеров о том, что Atlus, помимо разработки 6-й части, трудится над ремейком популярной JRPG. Ремейк якобы будет иметь "графику, подобную Persona 5, и разнообразные улучшения".

И сегодня в сети появились возможные первые кадры из этого ремейка. Почему возможные? Потому что несмотря на то, что он довольно качественно сделан для фанатской работы, в нем есть несколько проблем — например анимация стрельбы из лука довольно кривовата и руки сделаны довольно неуклюже.

В общем, нам остается только ждать официальных новостей и быть может анонс этого ремейка состоится уже сегодня, так как Atlus обещала "захватывающие новости" на 9 апреля.

Persona 3, впервые появившаяся на прилавках в 2006 году для PlayStation 2, позволяет игрокам управлять учеником средней школы, который присоединяется к команде учеников и которым поручено исследовать Темный час. Во время Темного часа игроки сражаются с Тенями, монстрами, питающимися разумом людей, в большой башне, известной как Тартар. Для борьбы с этими существами можно призвать проявление внутреннего "я" человека, известное как "Персона".