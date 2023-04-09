В сети появились возможные первые кадры из полноценного ремейка Persona 3

Уже какое-то время ходят слухи от нескольких инсайдеров о том, что Atlus, помимо разработки 6-й части, трудится над ремейком популярной JRPG. Ремейк якобы будет иметь "графику, подобную Persona 5, и разнообразные улучшения".
И сегодня в сети появились возможные первые кадры из этого ремейка. Почему возможные? Потому что несмотря на то, что он довольно качественно сделан для фанатской работы, в нем есть несколько проблем — например анимация стрельбы из лука довольно кривовата и руки сделаны довольно неуклюже.
В общем, нам остается только ждать официальных новостей и быть может анонс этого ремейка состоится уже сегодня, так как Atlus обещала "захватывающие новости" на 9 апреля.
Persona 3, впервые появившаяся на прилавках в 2006 году для PlayStation 2, позволяет игрокам управлять учеником средней школы, который присоединяется к команде учеников и которым поручено исследовать Темный час. Во время Темного часа игроки сражаются с Тенями, монстрами, питающимися разумом людей, в большой башне, известной как Тартар. Для борьбы с этими существами можно призвать проявление внутреннего "я" человека, известное как "Персона".
"позволяет игрокам управлять учеником средней школы, который присоединяется к команде учеников и которым поручено исследовать Темный час. Во время Темного часа игроки сражаются с Тенями, монстрами, питающимися разумом людей, в большой башне, известной как Тартар."
А в моей средней школе были только пьяные физрук и трудовик :(
Дожить бы до ремейка самой лучшей части, а то бишь P2
Коридорный шлак с шизофренией )))
было бы супер-3 часть бомба,Как и 3-5е,за что люблю персону это за вариатность -все не успеть в игре,как и в жизни
Та ну. Сплошное дипресилово а не игра. Тот умер, та умерла, тот умирает, те присмерти. Даже анимация вызова персоны какая-то больная.
в 5ю поиграй и узнаешь что такое...3я это детская игра
В 5 ой части все постоянно ноют какие плохие взрослые при этом по сюжету умер только директор школы 1, отец Хару 2, и Панкейк Акечи 3. В "детской игре" где постоянно ноют о смерти, смысле жизни и конце света, умер ГГ 1, Шинджи 2, все члены Стрыги+3, Икуцки 4, отец Мицуру 5, Акинари 5,5. Так что я хз какая из этих игр более детская.
Это не детская игра просто Persona 3 игра своего времени, так сказать маркер эмо и все дела ))) Более яркое это Soul Hackers 2 ответвление с более серьезным действом.
Надеюсь,в ремейк добавят мини-игры, а то во второй была как минимум одна, в 4 и 5,тоже были, а тут нет.Непорядок.
Далеко не факт. Сейчас должна выйти Персона 5 Х для мобилок, вполне возможно что кадры оттуда. Просто добавят для фанатов персов и их персон из прошлых игр серии. Учитывая что в ролике не показаны ни локации, ни нормально геймплей, я больше склоняюсь к этому чем к полноценному ремейку.
стоп, они же только недавно выпустили ремейк портабла... Если они после этого выпустят адекватный ремейк, то зачем я тогда покупал портабл?
чтобы продать тебе еще и они выпустили не ремейк а портабл на пк))с псп консоли-там много вырезано))мне больше обычная нравиться,место картинок-живые герои-для мобилки конечно портабл скачал)))это супер-жду 4ю персонку перевод )))5я на плойке играеться))
Не ремейк, а порт с playstation portable. Хитрые японцы в очередной раз прогрели пека-бояр.
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