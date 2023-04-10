В СМИ подтвердили, что Atlus уже несколько лет работает над ремейком Persona 3 ©

Последние несколько дней вокруг знаковой ролевой игры Persona 3 активизировались весьма амбициозные слухи намекающее на скорый анонс ремейка. В сети якобы появились первые кадры обновленного изданий игры, а также был замечен домен связанный с серией Persona. И хотя журналисты не могут проверить подлинность утечек, они подтверждают разработку ремейка Persona 3.

Игровое издание Gematsu, специализирующееся на японских проектах, стало первым представителем среди СМИ, где подтвердили создание ремейка Persona 3. Как сообщают журналисты, они получили надежные сведения от источника внутри студии, принимающей непосредственное участие в разработки проекта. К сожалению, никаких подробностей об обновленном издании или дату его анонса они озвучить пока не могут. Достоверно известно только то, что ремейк Persona 3 находится в разработке уже несколько лет и обновлением игры занимается основная команда Atlus с некоторыми подрядчиками.

Также журналисты нашли подтверждение, что ремейк Persona 3 будет визуально ориентирован на Persona 5. Оригинальная игра будет в большей степени переработана, сохранив только некоторые локации, сюжет и дизайн героев.