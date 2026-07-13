20 лет Persona 3 отметили необычным ремиксом - Atlus показала культовую RPG в пиксельном стиле

Atlus продолжает праздновать 20-летие Persona 3 и подготовила для поклонников необычный подарок. Компания выпустила специальное видео 20th Anniversary Remix, в котором культовая RPG получила атмосферичное переосмысление в виде анимированных пиксельных сцен под расслабляющие ремиксы известных композиций.

Ролик выполнен в формате «чил»-видео, которое можно использовать как фоновый музыкальный плейлист. Однако главным украшением стали детализированные пиксельные версии знакомых локаций и персонажей Persona 3. Такой визуальный стиль удачно подчёркивает ностальгическое настроение и напоминает о первых годах существования серии.

Музыкальное сопровождение подготовил DJ VaVa, а пиксельные иллюстрации создал художник Motocross Saito. Вместе они предлагают свежий взгляд на одну из самых знаковых игр Atlus, сохранив её узнаваемую атмосферу.

Оригинальная Persona 3 дебютировала на PlayStation 2 в 2006 году и считается одной из важнейших частей серии, заложившей многие современные механики Persona. Позже игра получила расширенную Persona 3 Portable, а в 2024 году — полноценный ремейк Persona 3 Reload с современной графикой и обновлённым игровым процессом.

Юбилейный ролик одновременно напоминает о наследии Persona 3 и подогревает интерес к будущему франшизы. Впереди поклонников ждут Persona 4 Revival, релиз которой намечен на 18 февраля 2027 года, а также Persona 6, о которой Atlus уже начала постепенно раскрывать первые официальные подробности.