Atlus официально подтвердила релиз Persona 3 Reload и Persona 5 Tactica в Steam и на PlayStation ©

Несколько дней назад, во время Xbox Games Showcase, Atlus и Sega анонсировали Persona 3 Reload и Persona 5 Tactica для платформ Microsoft. Сегодня мы получаем подтверждение того, что они мультиплатформенные, хотя в этом никто и не сомневался, но все таки приятно увидеть официальное заявление

Разработчик объявил, что Persona 5 Tactics также выйдет для PS5, PS4, Nintendo Switch и PC через Steam поверх Xbox Series X|S и Xbox One 17 ноября 2023 года.

Persona 3 Reload по-прежнему обозначена как начало 2024 года и также выйдет для PS5, PS4 и PC через Steam. Релиз для Nintendo Switch не анонсирован.