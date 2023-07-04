Atlus показала новый геймплей Persona 3 Reload с англоязычной озвучкой ©

На официальном YouTube-канале Xbox вышел новый ролик, посвященный обновленной версии Persona 3. Разработчики пошаговой ролевой игры из студии Atlus в рамках публикации продемонстрировали дополнительный взгляд на игровой процесс ремейка. Также новый геймплей позволяет оценить английскую озвучку Persona 3 Reload уже сейчас.

Демонстрация геймплея Persona 3 Reload доказывает, что студия Atlus пригласила работать над игрой новый актерский состав, полностью обновив привычный дубляж проекта. Судя по всему, в ремейк не пригласили актеров дубляжа оригинальной игры 2006 года, однако разработчики очень точно подобрали новый голоса к любимым персонажам.

Обновленное издание игры обещает полностью сохранить оригинальную историю и события, однако при этом будут внесены серьезные визуальные улучшения. Разработчики переработали множество локаций и моделей персонажей, что позволит с комфортом пройти одну из самых культовых роевых игр.

Напомним, ремейк Persona 3 официально будет переведен на русский язык. Разработчики обещают полностью локализированный текст с возможностью выбора озвучки: английский или японский.

Выход Persona 3 Reload должен состоятся в первой половине 2024 года на ПК и консолях.