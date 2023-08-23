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Persona 3 Reload 13.07.2006
8.1 137 оценок

Atlus показала сюжетный трейлер Persona 3 Reload и раскрыла дату выхода

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butcher69
Новости

Компания Atlus представила новый атмосферный трейлер игры Persona 3 Reload и назвала дату релиза ремейка - 2 февраля 2024 года для PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One и PC через Steam и Microsoft Store. Сразу на релизе игра также появится в подписке Xbox Game Pass. Согласно недавнему опросу, проведенному компанией Sega, цена игры составит 70 долларов.

Как известно, Persona 3 Reload создаётся с нуля на движке Unreal. Разработчики отдельно отметили, что в основе ремейка будет оригинальная игра. Контента из изданий FES и Portable, включая женского протагониста, в обновлённом проекте не будет, но в Reload появятся новые сцены, события, музыка и прочее.

Так же был показан небольшой геймплейный трейлер

-3
3
Persona 3 Reload
13.07.2006
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Merovin

70 долларов...

0
SnobbishGhost

угробили аватары персонажей, в оригинале крутые лица были, а тут все одинаковые...мда

0
Crevedk0

что тут атмосферного ?

-1