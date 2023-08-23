Atlus показала сюжетный трейлер Persona 3 Reload и раскрыла дату выхода

Компания Atlus представила новый атмосферный трейлер игры Persona 3 Reload и назвала дату релиза ремейка - 2 февраля 2024 года для PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One и PC через Steam и Microsoft Store. Сразу на релизе игра также появится в подписке Xbox Game Pass. Согласно недавнему опросу, проведенному компанией Sega, цена игры составит 70 долларов.
Как известно, Persona 3 Reload создаётся с нуля на движке Unreal. Разработчики отдельно отметили, что в основе ремейка будет оригинальная игра. Контента из изданий FES и Portable, включая женского протагониста, в обновлённом проекте не будет, но в Reload появятся новые сцены, события, музыка и прочее.
Так же был показан небольшой геймплейный трейлер
70 долларов...
угробили аватары персонажей, в оригинале крутые лица были, а тут все одинаковые...мда
что тут атмосферного ?