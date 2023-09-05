Авторы Persona 3 Reload, похоже, сделают романтические отношения опциональными ©

Как впервые сообщило издание Noisy Pixel, правительство Сингапура недавно разместило кучу информации о Persona 3 Reload с целью классификации ремейка от Atlus. Среди этой информации было предложение, из которого следует, что ремейк внесет существенные изменения в романтические отношения.

Когда игрок в достаточной степени развивает связь главного героя-мужчины с некоторыми персонажами-женщинами, это может привести к появлению необязательных изображений обнимающихся и целующихся персонажей, а также текстовых описаний, подразумевающих сексуальную близость

Ключевое слово здесь - "может". В оригинальной Persona 3 романы с Мицуру, Юкари и Фуукой завязывались автоматически, если главный герой-мужчина достигал с ними максимального уровня социальной связи. У вас не было возможности отказаться от потенциального романа, как это можно было сделать позже в Persona 4 и Persona 5.

Согласно новой информации, романтические отношения будут полностью опциональными, и игроку будет предоставлена возможность отказать кому-либо. Это вполне логично, учитывая, что сама Atlus добавила эту опцию практически во всех последующих играх Persona после выхода 3.

Persona 3 Reload выйдет 2 февраля следующего года для ПК, PS5, PS4, Xbox Series X/S и Xbox One.