Авторы Persona 3 Reload раскрыли еще несколько новых деталей предстоящего ремейка ©

Наряду с объявлением даты выхода Persona 3 Reload в свежем трейлере (2 февраля 2024 года), команда разработчиков рассказала о новом контенте ремейка в недавнем интервью Famitsu. В частности, герои Кен Амада и Синдзиро Арагаки получат новые истории, которых не было ни в оригинальной версии, ни в версии FES.

Что касается Синдзиро Арагаки, то, по словам геймдиректора Atlus Такуя Ямагучи, суть его сценария в версии Reload останется неизменной. Однако команда подготовила "побочные истории" для тех, кто полюбил этого персонажа в оригинальной игре, и Ямагучи считает, что новый контент будет как бы "концентрированной сущностью" характерного обаяния Синдзиро.

Что касается молодого члена партии Кена Амады, то продюсер Atlus Казухиса Вада признает, что в оригинальной игре не было ничего интересного, кроме того, что было показано в основной сюжетной линии. Однако в других спин-оффах, таких как фильмы, файтинг Arena и версия FES, о нем появилась дополнительная информация. Таким образом, в грядущую игру будет включена побочная история, основанная на отзывах о расширенной информации, содержащейся в этих спин-оффах и производных произведениях.

Согласно интервью, собака Коромару также получит свою собственную побочную историю. По словам режиссера, в этой истории будет представлен более эмоционально выразительный Коромару, и она обязательна к просмотру для всех поклонников Коромару.

В интервью также содержится прямой намек на то, что социальная связь Айгис действительно будет включена в Persona 3 Reload, после того как в предыдущих интервью на это были сделаны слабые намеки. Однако команда отметила, что пока воздерживается от обсуждения некоторых элементов, касающихся этого аспекта ремейка, и хотела бы рассказать об этом в другой раз. Таким образом, похоже, что даже социальные связи Айгис будут расширены в грядущем ремейке.