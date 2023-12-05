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Persona 3: Reloaded 13.07.2006
8 146 оценок

Геймплейный трейлер Persona 3 Reload знакомит с Шинджиро Арагаки

butcher69
Новости

Компания Atlus выпустила новый трейлер к грядущей Persona 3 Reload, представляющий одного из членов партии - Синдзиро Арагаки. Это играбельный персонаж, который присоединяется к S.E.E.S в поздних частях сюжета. В бою он использует Персону Кастор.

Persona 3 Reload - это ремейк, цель которого - передать и расширить впечатления от оригинальной Persona 3, улучшив геймплей, сюжет и персонажей. Главный герой попадает в среднюю школу Геккоукан, где быстро знакомится с Темным Часом и Тартаром. Затем он присоединяется к группе S.E.E.S, которая стремится покончить со сверхъестественными загадками с помощью своих способностей Persona.

Persona 3 Reload выйдет 2 февраля 2024 года для PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Windows и Steam.

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Persona 3: Reloaded
13.07.2006
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