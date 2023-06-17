Из Persona 3 Reload уберут систему усталости ©

В интервью 4Gamer с главными разработчиками Persona 3 Reload компания Atlus сообщила, что уберет из игры систему усталости. Это поможет сделать Persona 3 более современной игрой Persona. Также будут внесены некоторые QOL-изменения в такие механики, как исследование Тартара, чтобы улучшить впечатления игрока.

В оригинальной Persona 3 была система состояний. Слишком долгое сражение или исследование Тартара могло утомить персонажей. Это приводило к тому, что на следующий день они могли заболеть. Уставшие и больные персонажи имели более низкие показатели. Кроме того, врагам было легче сбить их с ног или наложить на них эффекты состояния. И наоборот, если вы отдохнули в ночь перед днем Тартара, у вас есть шанс оказаться в отличном состоянии. Персонажи получали более высокие показатели, например, более высокий коэффициент крита.

Система управления временем в Persona 3 была организована таким образом, чтобы предотвратить заболевание персонажей или обойти его. Однако эта система не очень хорошо сочетается с существующей в серии системой календаря. Заболевание было случайным. Поэтому это могло напрягать игроков, которые планировали свое расписание на несколько дней вперед. Поскольку система усталости активно влияла на то, насколько весело игроки проводили время, Atlus решила убрать ее в Persona 3 Reload.

В Тартаре также есть несколько незначительных изменений QOL. Поскольку команда разработчиков хотела сохранить атмосферу Persona 3 и в то же время сделать игру проще (как Persona 5), она пыталась придумать, как сделать исследование Тартара более приятным. Например, ощущение пустоты при подъеме по тенистым коридорам Тартара во время Темного часа - это то, что команда разработчиков хотела сохранить. Тартар по-прежнему будет генерироваться случайным образом. Но команда добавила такие вещи, как разговоры с членами партии, чтобы не дать ему стать скучным.

Persona 3 Reload выйдет на PS4, PS5, Xbox Series X, Xbox One, Xbox Game Pass и Windows PC через Steam в начале 2024 года.