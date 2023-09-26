Persona 3 Portable получит физическое издание на PlayStation, Xbox и Nintendo Switch ©

В преддверии выхода Persona 3 Reload компания Limited Run совместно с издателем Sega и разработчиком Atlus выпускает физическое издание Persona 3 Portable. Физические копии игры будут доступны на Nintendo Switch, PlayStation и Xbox в виде обычного издания, Grimoire Edition и S.E.E.S. Edition.

В обычном издании будет только физическая копия игры. Издание Grimoire Edition также будет включать в себя стилбук и Grimoire Book Box. Самым впечатляющим изданием станет S.E.E.S. Edition, в которое войдет содержимое Grimoire Edition, а также копия легендарного Эвокера в светящейся коробке, теневая коробка All Out Attack 3D, школьная нашивка, нарукавный знак S.E.E.S., саундтрек к игре и сертификат подлинности.

Физический релиз Persona 3 Portable запланирован на 29 сентября и, по заявлению компании Limited Run, находится на стадии подготовки.

Ремейк Persona 3, получивший название Persona 3 Reload, недавно обзавелся трейлером, демонстрирующим одного из главных антагонистов игры - группу Стрега. Persona 3 Reload выйдет на ПК, PS5, PS4, Xbox Series X/S и Xbox One 2 февраля.