Persona 3 Reload будет точным ремейком оригинальной версии без контента из FES или Portable ©

Ремейк Persona 3 долгое время был одним из самых страшных секретов компании Atlus, но Persona 3 Reload наконец-то была официально анонсирована на сегодняшней выставке Xbox и Bethesda Games Showcase. В первом трейлере игры были показаны бои и графика, обновленные по сравнению с Persona 5, но фанаты заметили, что чего-то большого не хватает.

А именно, Persona 3 Reload, похоже, не хватает дополнительного контента из Persona 3 FES и Persona 3 Portable, который включает возможность играть за главную героиню женского пола. В интервью IGN продюсер Persona 3 Reload Риота Ниицума и главный геймдиректор Казухиса Вада подтвердили, что Persona 3 Reload содержит только контент, присутствующий в оригинальной версии Persona 3.

"Прежде всего, я хотел бы отметить, что поскольку основной концепцией ремейка Persona 3 был ремейк Persona 3, мы не включаем содержимое FES и Portable", - сказал Ниицума. "Мы хотели действительно искренне поработать над воссозданием впечатлений от Persona 3".

Persona 3 первоначально вышла на PlayStation 2 в 2006 году. Persona 3 FES - это дополнительный диск 2007 года с обновлениями к оригинальной игре, а Persona 3 Portable - это релиз для PSP, в котором добавлены такие функции, как прямое управление членами партии помимо главного героя. Женщина-протагонист также впервые появилась в Persona 3 Portable, но, похоже, в Persona 3 Reload у игроков не будет возможности играть за нее.

"На данный момент мы не можем вдаваться в подробности, но мы переделали практически все с нуля, как для Persona 3 оригинальной версии", - сказал Ниицума. "У нас есть новые голоса, новые сцены и события. У нас также есть новая и аранжированная музыка. Мы будем выпускать эту информацию, следя за всем. Так что, пожалуйста, ждите этого с нетерпением".

Persona 3 Reload будет точным ремейком оригинальной версии, что, несомненно, разочарует фанатов, надеющихся сыграть за главную героиню-женщину, и игроков, которые хотели испытать весь контент, предлагаемый различными версиями Persona 3 на протяжении многих лет.

Конечно, возможно, что через несколько лет Atlus выпустит другую версию Persona 3 с недостающим контентом, как это было сделано с Persona 5 Royal и Persona 4 Golden, но сейчас Atlus явно ничего не говорит об этом.

Вместо этого Ниицума и Вада сосредоточились на обновлениях, добавленных в оригинальную версию Persona 3, которые делают ее более соответствующей Persona 5.

"Основная концепция воссоздания истории Persona заключалась в том, что мы хотели сохранить все от оригинальной версии, но обновить все до современных дней", - сказал Вада. "То есть на уровне Persona 5, по сути. У нас новейшая графика, мы обновили систему до новейшего удобства... У нас есть голосовые реплики на [японском и английском языках], а также текст на 13 языках. Так что у вас должны быть такие же впечатления, как от Persona 5".

Persona 3 Reload выйдет в начале 2024 года на Xbox и PC, хотя, возможно, будут анонсированы и другие консоли. Она также будет доступна с первого дня на Game Pass.