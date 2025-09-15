ЧАТ ИГРЫ
Persona 3: Reloaded 13.07.2006
Адвенчура, Ролевая
8.4 307 оценок

Persona 3 Reload на Nintendo Switch 2 страдает от проблем с производительностью

IKarasik IKarasik

Демоверсия игры, недавно вышедшая на Switch 2, вызвала у игроков неоднозначные впечатления. Несмотря на достойное качество изображения, порт страдает от серьезных проблем с фреймпейсингом — неровной частоты кадров, которая делает картинку «рваной» и ухудшает отклик.

На форумах ResetEra пользователи отмечают, что меню работает с заметными задержками, а интерфейс не поддерживает 60 FPS. Один из игроков сравнил ситуацию с Bloodborne, где нестабильность кадров напрямую влияла на отзывчивость управления.

Persona 3 Reload выходит на Nintendo Switch 2 этой осенью

Для пошаговой JRPG такие проблемы не столь критичны, многие фанаты признаются, что переходят из категории «точно покупаю» в «под вопросом». На экране самой консоли эффект заметен меньше, но при игре на телевизоре разница особенно бросается в глаза — версия для PS5 выглядит куда стабильнее.

Демоверсия доступна бесплатно, поэтому каждый может оценить её самостоятельно. Сообщество надеется, что Atlus улучшит порт до релиза, ведь от Switch 2 ожидали гораздо большего.

Комментарии:  8
Neko-Aheron

Новая консоль с «топовым» железом

Даже на asus rog ally все идет в максималках

7
RedundantRaylan

???????

Makoto Tadzumi

Ооо, бляяяя. Мы и не думали...

3
PersonaR8

Ээээ, как Persona 3 вообще может страдать от проблем с производительностью?)

3
Makoto Tadzumi

В Персонах нет Марио.

1
RedundantRaylan

Страдает да страдает... А от чего она блин не страдает ?

1
Енот Херсонский

В целом свечка сделана, так что бы фанаты страдали и это я сейчас не про оптимизацию пишу, а только про цену и политику в целом сторонних картриджей и вторичного рынка))

1
White Dope

прошел на стимдеке, там все летало на 90+ фпс