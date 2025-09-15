Persona 3 Reload на Nintendo Switch 2 страдает от проблем с производительностью

Демоверсия игры, недавно вышедшая на Switch 2, вызвала у игроков неоднозначные впечатления. Несмотря на достойное качество изображения, порт страдает от серьезных проблем с фреймпейсингом — неровной частоты кадров, которая делает картинку «рваной» и ухудшает отклик.
На форумах ResetEra пользователи отмечают, что меню работает с заметными задержками, а интерфейс не поддерживает 60 FPS. Один из игроков сравнил ситуацию с Bloodborne, где нестабильность кадров напрямую влияла на отзывчивость управления.
Для пошаговой JRPG такие проблемы не столь критичны, многие фанаты признаются, что переходят из категории «точно покупаю» в «под вопросом». На экране самой консоли эффект заметен меньше, но при игре на телевизоре разница особенно бросается в глаза — версия для PS5 выглядит куда стабильнее.
Демоверсия доступна бесплатно, поэтому каждый может оценить её самостоятельно. Сообщество надеется, что Atlus улучшит порт до релиза, ведь от Switch 2 ожидали гораздо большего.
Новая консоль с «топовым» железом
Даже на asus rog ally все идет в максималках
???????
Ооо, бляяяя. Мы и не думали...
Ээээ, как Persona 3 вообще может страдать от проблем с производительностью?)
В Персонах нет Марио.
Страдает да страдает... А от чего она блин не страдает ?
В целом свечка сделана, так что бы фанаты страдали и это я сейчас не про оптимизацию пишу, а только про цену и политику в целом сторонних картриджей и вторичного рынка))
прошел на стимдеке, там все летало на 90+ фпс