Persona 3 Reload на Nintendo Switch 2 страдает от проблем с производительностью

Демоверсия игры, недавно вышедшая на Switch 2, вызвала у игроков неоднозначные впечатления. Несмотря на достойное качество изображения, порт страдает от серьезных проблем с фреймпейсингом — неровной частоты кадров, которая делает картинку «рваной» и ухудшает отклик.

На форумах ResetEra пользователи отмечают, что меню работает с заметными задержками, а интерфейс не поддерживает 60 FPS. Один из игроков сравнил ситуацию с Bloodborne, где нестабильность кадров напрямую влияла на отзывчивость управления.

Для пошаговой JRPG такие проблемы не столь критичны, многие фанаты признаются, что переходят из категории «точно покупаю» в «под вопросом». На экране самой консоли эффект заметен меньше, но при игре на телевизоре разница особенно бросается в глаза — версия для PS5 выглядит куда стабильнее.

Демоверсия доступна бесплатно, поэтому каждый может оценить её самостоятельно. Сообщество надеется, что Atlus улучшит порт до релиза, ведь от Switch 2 ожидали гораздо большего.