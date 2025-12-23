Persona 3 Reload на Switch 2 стала плавнее: новый патч нацелен на 60 FPS

ATLUS выпустила обновление 1.03 для Persona 3 Reload на Nintendo Switch 2, сосредоточенное на улучшении производительности. Главное нововведение — оптимизация режима производительности, который доступен при подключении консоли к телевизору. Теперь игра в TV Mode стремится к стабильным 60 кадрам в секунду, что заметно повышает плавность боёв и исследования локаций.

Помимо этого, разработчики поработали над общей стабильностью частоты кадров как в стационарном режиме, так и в портативном Handheld Mode. Это должно снизить просадки FPS и сделать игровой процесс более комфортным вне зависимости от сценария использования консоли.

Обновление затронет и бесплатную демо-версию Persona 3 Reload для Switch 2 — патч для неё выйдет в ближайшее время, точную дату ATLUS пообещала объявить позже. Одновременно с релизом апдейта стартовала первая распродажа версии для Switch 2: до 4 января 2026 года игру можно купить в Nintendo eShop со скидкой 15% за 50,99 доллара. Persona 3 Reload также доступна на PlayStation, Xbox и ПК.