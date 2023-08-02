Persona 3 Reload получила англоязычный рекламный ролик ©

Поклонникам Atlus и Persona в частности есть чего ждать в ближайшие месяцы, и Persona 3 Reload, конечно же, является одним из самых ярких грядущих событий. Ремейк Persona 3 обещает стать улучшенным и переосмысленным воссозданием любимого оригинала, и, чтобы поддержать ажиотаж вокруг него, компания Atlus выпустила новый трейлер к нему.

Формально это уже старый трейлер: Atlus уже показывала его, но только в этот раз в ролике звучит английская речь. В основном первые полминуты трейлера посвящены новым кадрам, в которых мельком показан Тартар, а на заднем плане звучит закадровый голос, рассказывающий об экспериментах, связанных с "Темным часом", который хорошо знаком поклонникам оригинальной игры. Смотрите трейлер ниже.

Persona 3 Reload выйдет в начале 2024 года для PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One и ПК. Игра также будет доступна через Game Pass с первого дня. Согласно недавнему опросу, проведенному компанией Sega, цена игры составит 70 долларов. Вполне вероятно, что игра получит перевод на русский язык.