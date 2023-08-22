Persona 3 Reload получит новый трейлер 23 августа

Persona 3 Reload, ремейк классической ролевой игры 2006 года от компании Atlus, получит новый трейлер завтра, 23 августа. Официальный Twitter-аккаунт серии сообщил об этом, но не предоставил никаких подробностей. Возможно, наконец-то станет известна точная дата релиза.
Анонсированная на Xbox Games Showcase в июне (после утечки информации), Persona 3 Reload предлагает обновленные визуальные эффекты, изменения качества жизни, позволяющие легче набирать максимальное количество социальных связей, и многое другое.
Persona 3 Reload выйдет на PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One и ПК в начале 2024 года. Согласно опросу Sega, стоимость игры составит 70 долларов США, однако официального анонса пока не последовало.