Persona 3 Reload получит оригинальные хиты Юми Кавамуры - обновление выйдет вместе с версией для Switch 2

Компания Atlus объявила о крупном обновлении для Persona 3 Reload, которое добавит в игру оригинальные композиции певицы Юми Кавамуры — вокалистки, исполнившей культовые треки для оригинальной Persona 3. Апдейт станет доступен уже 23 октября, в тот же день, когда ремейк дебютирует на Nintendo Switch 2, что делает эту дату особенно важной для фанатов серии.

В обновление войдут восемь классических песен из Persona 3 и Persona 3 FES, которые можно будет использовать как фоновую музыку при исследовании подземелий или в бою. В их числе — Burn My Dread -Last Battle-, Mass Destruction, Deep Mentality, When The Moon’s Reaching Out Stars, Want to Be Close, Memories of You, Mass Destruction -P3fes Version- и Brand New Days. Эти композиции давно стали символом эпохи PlayStation 2 и во многом определили музыкальное лицо серии.

Persona 3 Reload вышла в феврале 2024 года на PC, PlayStation и Xbox (включая Game Pass) и быстро стала хитом — продажи превысили 2 миллиона копий. Ремейк полностью переосмыслил оригинал 2006 года, сохранив дух подростковой драмы и философских тем о жизни и смерти, но с современной графикой и улучшенной боевой системой.